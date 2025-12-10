ÖSYM Başkanı Ersoy Duyurdu: Denemeleri Yapıldı, Sınavlarda Yeni Dönem Başlıyor
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YDS'de yapay zeka destekli soruların sorulduğunu açıkladı. Ersoy, iki farklı sınavda yapay zekayla soruların sorulduğunu ve soruların güvenlik anlamında tam not aldığını belirtti. Ersoy'un açıklamalarına göre ÖSYM'de yeni bir dönem başlıyor.
ÖSYM Başkanı Ersoy, YDS'de yapay zeka tarafından hazırlanan soruların sorulduğunu açıkladı.
Yapay zekanın hazırladığı sorular, ÖSYM'nin bütün sınavlarında yaygınlaşacak.
