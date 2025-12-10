onedio
ÖSYM Başkanı Ersoy Duyurdu: Denemeleri Yapıldı, Sınavlarda Yeni Dönem Başlıyor

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.12.2025 - 17:18

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YDS'de yapay zeka destekli soruların sorulduğunu açıkladı. Ersoy, iki farklı sınavda yapay zekayla soruların sorulduğunu ve soruların güvenlik anlamında tam not aldığını belirtti. Ersoy'un açıklamalarına göre ÖSYM'de yeni bir dönem başlıyor.

ÖSYM Başkanı Ersoy, YDS'de yapay zeka tarafından hazırlanan soruların sorulduğunu açıkladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali ErsoySamsun Üniversitesi, British Council, Open University ile Oxford Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen ‘Quality in English Medium Instruction Forum-A Decade of Progress and the Road Ahead’ başlıklı uluslararası foruma katıldı. Ersoy, forumun açılış konuşmasını yaptı ve önemli açıklamalara imza attı. 

Yabancı dil sınavlarına ilişkin “YDS'de yapay zeka tarafından hazırlanmış soruları sorduk. Geçerli ve güvenlik anlamında tam not aldı sınavın soruları.' diyen Ersoy, ÖSYM'de yeni bir dönemin sinyallerini de verdi.

Yapay zekanın hazırladığı sorular, ÖSYM'nin bütün sınavlarında yaygınlaşacak.

Ersoy, YDS'de sorulan yapay zeka sorularının başarıya ulaştığını belirterek 'soruBu uygulamayı diğer sınavlara da yaygınlaştıracağız” dedi. ÖSYM Başkanı Ersoy, sözlerine şu ifadelerle devam etti: 'Sadece dil sınavlarında kalmayacağız. Biz bu sınavları da inşallah diğer yapmış olduğumuz sınavlara da aktaracağız. Biz her yıl 60 ila 70 arasında sınavlar yapıyoruz. Artı bunun beraberinde de 25-30 civarında yerleştirmeler yapıyoruz. Dolayısıyla bu sınavlarda biliyorsunuz soru havuzu denilen ciddi bir problemimiz var. Soru havuzunu arttırma anlamında yapay zekayı biz akli bir şekilde kullanacağız. Özellikle dil sınavlarına ilişkin de değerlendirmesinde yapay zeka çalışmalarımız inşallah uzun soluklu bir süreç. Bugünden yarın olacak bir süreç değil ama bununla ilgili de bizim projelerimiz başladı. Çalışmalarımız devam ediyor. Yani önümüzdeki birkaç yıl içerisinde inşallah bu sonuçlara da ulaşacağız.'

Ersoy, aynı zamanda değerlendirme süreçlerinde de yapay zekanın kullanılacağının altını çizdi: 'Biz her hafta randevulu sistemle dil sınavı yapmak istiyoruz. On binlerce insanı aynı anda sınav yapma derdimiz var. Dolayısıyla değerlendirmelerde de hem yapay zeka hem de bir değerlendirici kullanıp inşallah daha hızlı bir cevap vereceğimiz dil sınavları yapacağız”

