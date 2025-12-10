Gözlük Kullananlar Dikkat! SGK O Gözlüklerin Bedelini Karşılayacak

10 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile asistanları tarafından, aynı reçetede uzak ve yakın olmak üzere iki ayrı gözlük yazıldığı takdirde hasta isteğine bağlı olarak çok odaklı (bifokal) gözlük tercih edebilecek. Bu durumda yeni reçete düzenlemesine gerek olmadan bedel SGK tarafından karşılanacak.