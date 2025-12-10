onedio
article/share
Gözlük Kullananlar Dikkat! SGK O Gözlüklerin Bedelini Karşılayacak

Gözlük Kullananlar Dikkat! SGK O Gözlüklerin Bedelini Karşılayacak

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.12.2025 - 14:04

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği’nde açıkladığı yeni düzenlemelere göre, görmede sorun yaşayan  milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir adım attı. Yıllardır beklenen bu değişiklik sayesinde, çok odaklı (multifokal) gözlükleri artık SGK karşılayacak. Yeni düzenlemeden hem uzak hem yakın görme sorunu yaşayan vatandaşlar 5 iş günü sonra faydalanabilecek.

Beş gün sonra yürürlüğe girecek.

10 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği’ne göre göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile asistanları tarafından, aynı reçetede uzak ve yakın olmak üzere iki ayrı gözlük yazıldığı takdirde hasta isteğine bağlı olarak çok odaklı (bifokal) gözlük tercih edebilecek. Bu durumda yeni reçete düzenlemesine gerek olmadan bedel SGK tarafından karşılanacak.

18 yaş altı için ayrı kural

Uzak ve yakın gözlük kullanımının gerekli olduğu bu yaş grubunda, gözlüklerin mutlaka hekimin reçete ettiği şekilde temin edilmesi zorunlu olacak. Bu hastaların tercihine göre çok odaklı gözlük uygulaması yapılmayacak.

