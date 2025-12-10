Gözlük Kullananlar Dikkat! SGK O Gözlüklerin Bedelini Karşılayacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği’nde açıkladığı yeni düzenlemelere göre, görmede sorun yaşayan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren önemli bir adım attı. Yıllardır beklenen bu değişiklik sayesinde, çok odaklı (multifokal) gözlükleri artık SGK karşılayacak. Yeni düzenlemeden hem uzak hem yakın görme sorunu yaşayan vatandaşlar 5 iş günü sonra faydalanabilecek.
Beş gün sonra yürürlüğe girecek.
18 yaş altı için ayrı kural
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
