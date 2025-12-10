onedio
İspanya'da İşe Erken Gelmeyi Alışkanlık Haline Getiren Çalışan Kovuldu

Oğuzhan Kaya
10.12.2025 - 11:09

Informacion'un haberine göre bir lojistik şirketinde çalışan 22 yaşındaki kadın çalışan, vardiyası sabah 07:30’da başlamasına rağmen ısrarla 06:45-07:00 arasında işe gelmeye devam ettiği için işten çıkarıldı. Mahkeme işverenin tazminatsız fesih kararını onadı çalışanın davranışını “ciddi ve kusurlu disiplin ihlali” olarak nitelendirdi. Ayrıca çalışanın işyerindeki paletleri izinsiz sattığı ve saat sistemini kötüye kullandığı da belirtildi.

İki yıldır ihtar alıyordu.

İddiaya göre çalışan, 2023 yılından beri defalarca sözlü ve yazılı uyarı almasına rağmen erken gelme alışkanlığından vazgeçmedi. Mahkeme kararında şu gerekçeler öne çıktı:

*Erken gelerek şirketin çalışma saatleri düzenini bozmak

*Şirket mülkünü (palet gibi malzemeleri) izinsiz satmak

*Saat kayıt sistemini kötüye kullanmak

Mahkeme, bu davranışların toplamının “çalışanın güven ilişkisini ortadan kaldırdığı” sonucuna vardı.

Mahkeme, çalışanın tesis dışında hiçbir görevi olmadığını belirterek, bunun 'açık bir güven suistimali ve dolandırıcılık' olduğuna hükmetti. Çalışan, şirket araçlarından birinin kullanılmış aküsünü izinsiz olarak bir hurdacıya sattı. Bu, da dolandırıcılık olarak değerlendirildi.

