İspanya'da İşe Erken Gelmeyi Alışkanlık Haline Getiren Çalışan Kovuldu
Informacion'un haberine göre bir lojistik şirketinde çalışan 22 yaşındaki kadın çalışan, vardiyası sabah 07:30’da başlamasına rağmen ısrarla 06:45-07:00 arasında işe gelmeye devam ettiği için işten çıkarıldı. Mahkeme işverenin tazminatsız fesih kararını onadı çalışanın davranışını “ciddi ve kusurlu disiplin ihlali” olarak nitelendirdi. Ayrıca çalışanın işyerindeki paletleri izinsiz sattığı ve saat sistemini kötüye kullandığı da belirtildi.
İki yıldır ihtar alıyordu.
Mahkeme, bu davranışların toplamının “çalışanın güven ilişkisini ortadan kaldırdığı” sonucuna vardı.
