Olumsuz Yorum Yapan Müşterilerine Küfürlü Yanıtlar Veren Tantunici Pes Artık Dedirtti
Son zamanlarda restoranlar hakkında vatandaşın şikayeti giderek artıyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan toplu zehirlenmeler, durdurulamayan fiyat artışları ve dışarıya sipariş teslim eden restoranlardaki sorunlar işletmecilerle müşterileri sürekli karşı karşıya getiriyor. Kayseri'de bir işletmecinin gelen olumsuz yorumlara verdiği küfürlü yorumlar ise ciddi anlamda tepki çekti.
İşletmecinin verdiği yanıtlar şöyle;
Tabii mesajların sosyal medyaya düşmesiyle tepkiler de beraberinde geldi.
