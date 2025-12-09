onedio
Olumsuz Yorum Yapan Müşterilerine Küfürlü Yanıtlar Veren Tantunici Pes Artık Dedirtti

Olumsuz Yorum Yapan Müşterilerine Küfürlü Yanıtlar Veren Tantunici Pes Artık Dedirtti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.12.2025 - 00:26

Son zamanlarda restoranlar hakkında vatandaşın şikayeti giderek artıyor. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan toplu zehirlenmeler, durdurulamayan fiyat artışları ve dışarıya sipariş teslim eden restoranlardaki sorunlar işletmecilerle müşterileri sürekli karşı karşıya getiriyor. Kayseri'de bir işletmecinin gelen olumsuz yorumlara verdiği küfürlü yorumlar ise ciddi anlamda tepki çekti.

İşletmecinin verdiği yanıtlar şöyle;

İşletmecinin verdiği yanıtlar şöyle;

👇

Tabii mesajların sosyal medyaya düşmesiyle tepkiler de beraberinde geldi.

Tabii mesajların sosyal medyaya düşmesiyle tepkiler de beraberinde geldi.
twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
