Bir Kadının 60 Yaşındaki İş Arkadaşından Aldığı Mektup Sosyal Medyada Gündem Oldu

Oğuzhan Kaya
10.12.2025 - 13:48

Ülkede ve dünyada yaşanan spor, siyaset, ekonomi ve magazin gibi konuların dışında sosyal medyanın da kendine has bir gündemi var. Sosyal medyada paylaşılan bir gönderi paylaşanın veya paylaşılanın şöhretinden veya toplumdaki yerinden farksız olarak ülke çapında gündem olabiliyor. ayclnhelin isimli TikTok kullanıcısı da iş yerinde kendisine talip olduğunu açıklayan 60 yaşındaki bir çalışanın kendisine gönderdiği mektubu paylaştı.

Mektup şöyle;

Mektubu alan kadın bunu 'Çalıştığım yerden 60 yaşındaki adamın bana verdiği mektup' başlığıyla paylaştı.

Market çalışanı olan kadın adamın kovulduğunu söyledi.

Yorumlarda önerilerde bulunanlar da oldu.

Mektup günün en çok yorumlanan sosyal medya olayları arasına girdi.

Ramazan kolisi detayı da konuşuldu.

İfşalamanın yanlış olduğunu düşünen de var.

Gerçekçi bulmayan da var.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
