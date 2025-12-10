Bir Kadının 60 Yaşındaki İş Arkadaşından Aldığı Mektup Sosyal Medyada Gündem Oldu
Ülkede ve dünyada yaşanan spor, siyaset, ekonomi ve magazin gibi konuların dışında sosyal medyanın da kendine has bir gündemi var. Sosyal medyada paylaşılan bir gönderi paylaşanın veya paylaşılanın şöhretinden veya toplumdaki yerinden farksız olarak ülke çapında gündem olabiliyor. ayclnhelin isimli TikTok kullanıcısı da iş yerinde kendisine talip olduğunu açıklayan 60 yaşındaki bir çalışanın kendisine gönderdiği mektubu paylaştı.
Mektup şöyle;
Market çalışanı olan kadın adamın kovulduğunu söyledi.
Yorumlarda önerilerde bulunanlar da oldu.
Mektup günün en çok yorumlanan sosyal medya olayları arasına girdi.
Ramazan kolisi detayı da konuşuldu.
İfşalamanın yanlış olduğunu düşünen de var.
Gerçekçi bulmayan da var.
