Aşık Olduklarında Düştükleri Durumları Görsellerle Anlatan Kişiler

Aşık olmak bir insanın başına gelebilecek en ilginç durumlardan biri. Kimi bu süreçte durgunlaşırken kimi etrafa mutluluk saçıyor, kiminin beyin fonksiyonları zarar görürken kimi potansiyelinin fazlasını sergiliyor. Sonuç ne olursa olsun aşık olan insanda köklü değişiklikler gözlemleniyor. Tabii bu durumlar X'te de (Twitter) soruldu. Oldukça eğlenceli yanıtlar geldi.