Aşık Olduklarında Düştükleri Durumları Görsellerle Anlatan Kişiler

Aşık Olduklarında Düştükleri Durumları Görsellerle Anlatan Kişiler

10.12.2025 - 11:50

Aşık olmak bir insanın başına gelebilecek en ilginç durumlardan biri. Kimi bu süreçte durgunlaşırken kimi etrafa mutluluk saçıyor, kiminin beyin fonksiyonları zarar görürken kimi potansiyelinin fazlasını sergiliyor. Sonuç ne olursa olsun aşık olan insanda köklü değişiklikler gözlemleniyor. Tabii bu durumlar X'te de (Twitter) soruldu. Oldukça eğlenceli yanıtlar geldi.

Soru şöyleydi;

twitter.com

Yanıtlar gecikmedi.

twitter.com

Efsane dizilerden kareler de kullanıldı.

twitter.com

Magazin olayları da öne çıkarıldı.

twitter.com

Kimileri yazışmaları konuşturdu.

twitter.com
Kimileri filmlere gönderme yaptı.

twitter.com

Takıntı yaparım demeye getirenler de oldu.

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

