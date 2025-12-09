onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Topluma Sağladıkları Katkıları Göğsünü Gere Gere Paylaşan Kişiler

Topluma Sağladıkları Katkıları Göğsünü Gere Gere Paylaşan Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.12.2025 - 20:35

İnsanın yaşadığı topluma katkı vermesi, vatandaşlık görevlerini yerine getirmesi her zaman takdir edilmiştir. Hemen hemen herkes de yetenekleri ve görevleri nedeniyle yaşadığı topluma katkı sağlamaya çalışır. Bu bazen basit bir meslek de olabilir bazen uzun eğitim süreci gerektiren işler de... Hatta topluma uyum sağlamak bile topluma katkı sağlamak için geçerli neden olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir X kullanıcısı da sorduğu soruyla alıntılama rekoru kırdı.

Bir X kullanıcısı da sorduğu soruyla alıntılama rekoru kırdı.
twitter.com

'Topluma katkınız nedir?' sorusu milyonlarca görüntülenme ve binlerce yanıt aldı. Pek çok kişi topluma olmasa da bu paylaşıma katkı verdi.

Gelen yanıtlara bakalım 🤔

Gelen yanıtlara bakalım 🤔
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Sizin katkınız nedir?

Sizin katkınız nedir?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın