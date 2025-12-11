onedio
BBC, 2025 Yılının En İyi Filmlerini Açıkladı!

Esra Demirci
11.12.2025 - 09:31

2025 yılına veda ettiğimiz şu günlerde yılın enleri açıklanmaya başladı. BBC, 2025 yılında vizyona giren filmlerden 'Yılın en iyi filmleri'ni derledi. Gişe rekoru kıran filmlerden festival filmlerine kadar pek çok yapımı listeye ekleyen BBC, 25 film açıkladı. 

İşte BBC'ye göre 2025 yılının en iyi filmleri...

Kaynak: https://www.bbc.com/culture/article/2...
BBC, 2025'in son günlerini yaşadığımız şu günlerde yılın en iyi filmlerini derledi.

Tam 25 film sıralayan BBC, festival filmlerinden gişe rekoru kıran yapımlara kadar epey geniş bir skaladan seçimler yapmış.

İşte BBC'nin seçtiği 2025'in en iyi filmleri:

25. On Becoming a Guinea Fowl

24. Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

23. Holy Cow

22. Warfare

21. Art for Everybody

20. Sinners

19. Companion

18. Lurker

17. The Ballad of Wallis Island

16. Materialists

15. Bring Her Back

14. Highest 2 Lowest

13. Weapons

12. Father Mother Sister Brother

11. Wake Up Dead Man

10. Marty Supreme

9. It Was Just an Accident

8. Sentimental Value

7. The Voice of Hind Rajab

6. The Secret Agent

5. No Other Choice

No Other Choice, ömrünü adadığı kâğıt fabrikasından bir sabah ansızın kapının önüne konan Man-soo’nun düşüşünü konu alıyor. Yıllarca tek bir günü bile aksatmayan Man-soo, işsizliğin boğucu sessizliğinde yeni bir kapı aramaya çalışsa da her reddediliş onu biraz daha sıkıştırıyor.

Toplumun acımasız rekabeti karşısında köşeye sıkıştıkça, Man-soo’nun içindeki kırılgan çizgi inceliyor. Sonunda, kimsenin ona alan açmadığı bir dünyada ayakta kalmak için kendi yöntemini seçiyor.

4. One Battle After Another

Yıllar önce devrimci hareketlerin içinde yer alan Bob, artık kimseye güvenemediği için kızı Willa ile medeniyetten uzak, izole bir hayat kurmuştur. Bob’un yıllardır ortalıkta görünmeyen eski düşmanı aniden geri dönünce, Willa gizemli bir şekilde kaybolur. Bunun üzerine Bob, saklanarak unuttuğunu sandığı geçmişiyle yüzleşmek ve kızını geri almak için yeniden harekete geçmek zorunda kalır.

3. Is This Thing On?

Evlilikleri dağılırken Alex, orta yaşın krizini ve boşanmanın ağırlığını omuzlayarak New York’un komedi kulüplerinde kendine yeni bir nefes arar. Bir zamanlar ailesi için geri plana attığı hayallerini toparlamaya çalışırken sahne, onun için hem kaçış hem de yeniden doğuşa dönüşür.

2. Sorry, Baby

Film, yaşadığı travmanın ardından hayata tutunmaya çalışan Agnes’i izliyor. New England’daki küçük bir liberal sanatlar kolejinde edebiyat dersi veren Agnes, kimsenin farkına varmadığı içsel çöküşünü gizlemeye çalışırken bir yandan da günlük hayatını yoluna koymaya uğraşır.

1. Hamnet

Chloé Zhao’nun yönettiği bu 2025 tarihli tarihi drama, Maggie O’Farrell’in romanından uyarlanıyor. Film, William Shakespeare ile eşi Agnes arasındaki bağı ve 11 yaşındaki oğulları Hamnet’in ölümüyle sarsılan ailelerinin nasıl parçalandığını, nasıl yeniden şekillendiğini anlatıyor.

Esra Demirci
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım.
