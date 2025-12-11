BBC, 2025 Yılının En İyi Filmlerini Açıkladı!

No Other Choice, ömrünü adadığı kâğıt fabrikasından bir sabah ansızın kapının önüne konan Man-soo’nun düşüşünü konu alıyor. Yıllarca tek bir günü bile aksatmayan Man-soo, işsizliğin boğucu sessizliğinde yeni bir kapı aramaya çalışsa da her reddediliş onu biraz daha sıkıştırıyor.

Toplumun acımasız rekabeti karşısında köşeye sıkıştıkça, Man-soo’nun içindeki kırılgan çizgi inceliyor. Sonunda, kimsenin ona alan açmadığı bir dünyada ayakta kalmak için kendi yöntemini seçiyor.