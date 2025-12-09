onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Evde Tek Başına Filmindeki Evin Günümüzdeki Hali Beğenilmedi

Evde Tek Başına Filmindeki Evin Günümüzdeki Hali Beğenilmedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.12.2025 - 09:50

Evde Tek Başına film serisinin geçtiği dillere destan ev yeniden gündem oldu. Renklerle dolu, insanın içini ısıtan o evin 2025’teki son hali sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi. Artık beyaz ağırlıklı modern bir ev olmuştu. Gelin detaylara geçelim…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Filmin sıcaklığını hissetmemizde belki de en güçlü etkendi evin dizaynı.

Filmin sıcaklığını hissetmemizde belki de en güçlü etkendi evin dizaynı.

Ancak geçtiğimiz yıl satışa çıkarılan ev öncesinde yenilendi ve son olarak beyaz ağırlıklı modern biz dizaynla sunuldu. Sizler de biliyorsunuz ki artık daha sade ve ferah görünümlü dizaynlar revaçta.

Ancak sosyal medya kullanıcıları evin son halini pek beğenmedi.

Ancak sosyal medya kullanıcıları evin son halini pek beğenmedi.

Eski hali filmin de etkisiyle güzel ve sıcak enerjiler verirken, son hali artık sıradan bir modern eve dönüşmüştü.

👇

👇

👇

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın