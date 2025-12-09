Squid Game Yıldızının Yeni Gerilim Dizisi Gündem Oldu
Netflix’in yeni Kore yapımı gerilim dizisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide yer alan Squid Game yıldızının geri dönüşü izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yayınlandığı gün itibarıyla birçok kullanıcı bölümleri peş peşe izlediğini söyleyerek övgüler yağdırdı. Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Independent
The Price of Confession, yayınlandığı günden itibaren Kore dizisi tutkunları arasında büyük bir heyecan oluşturdu.
12 bölümden oluşan yapım, izleyiciyi sürekli tetikte tutan atmosferiyle dikkat çekiyor.
