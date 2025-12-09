onedio
Squid Game Yıldızının Yeni Gerilim Dizisi Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.12.2025 - 08:51

Netflix’in yeni Kore yapımı gerilim dizisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide yer alan Squid Game yıldızının geri dönüşü izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Yayınlandığı gün itibarıyla birçok kullanıcı bölümleri peş peşe izlediğini söyleyerek övgüler yağdırdı. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Independent

The Price of Confession, yayınlandığı günden itibaren Kore dizisi tutkunları arasında büyük bir heyecan oluşturdu.

Dizinin yönetmen koltuğunda, Crash Landing on You’la adını geniş kitlelere duyuran Lee Jeong Hyo oturuyor. Hikaye, eşini öldürmekle suçlanan Yun-su’nun hayatının bir anda altüst olmasını merkeze alıyor. Bu süreçte karşısına çıkan gizemli kadın, olayların gidişatını tamamen değiştiren bir teklif sunuyor.

12 bölümden oluşan yapım, izleyiciyi sürekli tetikte tutan atmosferiyle dikkat çekiyor.

Dizide Squid Game’in 218 numaralı oyuncusu Park Hae-soo da rol alıyor. Ünlü oyuncunun projeye dahil olması, yapımın merak edilmesinde büyük rol oynadı. Kadroda ayrıca Kim Go-eun ve Jeon Do-yeon gibi güçlü oyuncular yer alıyor.

