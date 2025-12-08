onedio
article/share
Pluribus Dizisinde Türkçe Şarkı Detayı Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
08.12.2025 - 17:10

Vince Gilligan’ın yeni dizisi Pluribus, yayınlanmasıyla birlikte ülkemizde gündem oldu. Hikayesi bir yana asıl olarak dizinin müzik tercihi izleyiciyi şaşırtmayı başardı. Dizinin son bölümünde duyulan Türkçe şarkı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gelin detaylara geçelim!

Vince Gilligan imzalı Pluribus, yayın hayatına başladığı günden beri yoğun ilgi görürken 6. bölümü bambaşka bir konu üzerinden gündeme taşındı.

Başrolde Rhea Seehorn’un yer aldığı dizi, 7 Kasım’dan bu yana bölüm bölüm dikkat çekiyor. Hikaye, toplumun üzerindeki “zorunlu mutluluk” baskısını alt üst eden karanlık bir dünyayı merkezine alıyor. Carol Sturka karakteri bu boğucu düzeni sorgulayan bir kadın olarak izleyiciyi etkisi altına alıyor.

Altıncı bölümde ise final sahnesi ülkemizde ilgi gördü.

Bölüm sonunda The Doors’un “People Are Strange” şarkısının Türkçe coverı duyuldu. Şarkıyı yorumlayan Kit Sebastian’ın Türkçe performansı kısa sürede sosyal medya platformlarında konuşulmaya başladı.

Aynı zamanda dikkatli izleyiciler dizinin ikinci bölüm finalinde de ünlü şarkıcı Murat Evgin, John Lennon'ın “Nobody Told Me” şarkısının coverını Türkçe seslendirdiğini de ekledi.

fitzpatrick

Anladık tamam, gına geldi.