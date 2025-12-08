Pluribus Dizisinde Türkçe Şarkı Detayı Sosyal Medyada Yankı Uyandırdı
Vince Gilligan’ın yeni dizisi Pluribus, yayınlanmasıyla birlikte ülkemizde gündem oldu. Hikayesi bir yana asıl olarak dizinin müzik tercihi izleyiciyi şaşırtmayı başardı. Dizinin son bölümünde duyulan Türkçe şarkı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Gelin detaylara geçelim!
Vince Gilligan imzalı Pluribus, yayın hayatına başladığı günden beri yoğun ilgi görürken 6. bölümü bambaşka bir konu üzerinden gündeme taşındı.
Altıncı bölümde ise final sahnesi ülkemizde ilgi gördü.
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
