Stranger Things Oyuncularının Dizinin Final Sahnesine Verdikleri Tepki

dizi Netflix
Esra Demirci
Esra Demirci
06.12.2025 - 21:52

Netflix'in fenomen dizisi Stranger Things, 5. sezon 1. kısımla ekrana geldi. 4 bölümden oluşan 1. kısmın final sahnesi seyirciyi resmen şoke etmişti. Oyuncuların okuma provasında final sahnesini öğrendiği anlar ise kısa sürede viral oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Stranger Things, enfes bir final sezonuyla ekrana geldi.

Dizi, 5. sezonuyla final yapacak. Finali ikiye bölen Netflix, 1. kısımda ilk 4 bölümü yayınladı. 1. kısım 4. bölümün son sahnesi ise sosyal medyayı resmen ayaklandırdı. Will'in demogorgonlara hükmedebildiğini gördüğümüz sahne tüylerimizi diken diken ederken Netflix'in resmi hesabından enfes bir paylaşım geldi.

Stranger Things'in final sahnesinin okuma provasındaki oyuncular, Will'in güçlerini öğrendikleri an verdikleri tepkilerle gündem oldu.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
