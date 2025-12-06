onedio
Euphoria 4 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Üçüncü Sezon Sürprizlerle Dolu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
06.12.2025 - 09:56

Uzun süredir sessizliğe gömülen Euphoria için sonunda beklenen açıklama geldi. Gençlik dramaları arasında kült bir yer edinen dizi, yıllar sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İzleyicileri bu sezon bambaşka bir atmosfer karşılayacak. Üstelik yaratıcı Sam Levinson, geri dönüşün bugüne kadarki en iddialı sezon olacağını söylüyor.

Dizinin ikinci sezonu Şubat 2022’de bitmişti ve o tarihten bu yana yeni sezon gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.

HBO, nihayet üçüncü sezonun Nisan 2026’da izleyiciyle buluşacağını açıklayarak beklentiyi yeniden yükseltti. Sam Levinson, yeni bölümlerin 5 yıllık bir zaman atlamasıyla başlayacağını doğruladı. Levinson, bu kararı “5 yıl bize doğal bir zaman aralığı gibi göründü çünkü üniversiteye gitmiş olsalar mezun olacakları döneme denk geliyor.” sözleriyle anlattı.

Levinson ayrıca Cassie ile Nate’in ilişkilerinin sürdüğünü ve bu kez büyük bir düğün hazırlığı göreceğimizi açıkladı.

Zaman atlamasıyla birlikte diğer karakterlerin hayatlarında da önemli değişiklikler var. Jules artık sanat okulunda eğitim görüyor ve ressam olmanın hayaliyle hayat kurmaya çalışıyor. Maddy Hollywood’da bir ajansın yönetici asistanı olarak çalışırken aynı anda çeşitli ek işlerle uğraşmayı sürdürüyor. Lexi ise Sharon Stone’un canlandırdığı bir yapımcının asistanı olarak yeni bir kariyer yolunda ilerliyor.

Bakalım nasıl bir sezon izleyeceğiz…

