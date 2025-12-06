Euphoria 4 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Üçüncü Sezon Sürprizlerle Dolu

Zaman atlamasıyla birlikte diğer karakterlerin hayatlarında da önemli değişiklikler var. Jules artık sanat okulunda eğitim görüyor ve ressam olmanın hayaliyle hayat kurmaya çalışıyor. Maddy Hollywood’da bir ajansın yönetici asistanı olarak çalışırken aynı anda çeşitli ek işlerle uğraşmayı sürdürüyor. Lexi ise Sharon Stone’un canlandırdığı bir yapımcının asistanı olarak yeni bir kariyer yolunda ilerliyor.

Bakalım nasıl bir sezon izleyeceğiz…