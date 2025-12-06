Euphoria 4 Yıl Sonra Geri Dönüyor: Üçüncü Sezon Sürprizlerle Dolu
Uzun süredir sessizliğe gömülen Euphoria için sonunda beklenen açıklama geldi. Gençlik dramaları arasında kült bir yer edinen dizi, yıllar sonra ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İzleyicileri bu sezon bambaşka bir atmosfer karşılayacak. Üstelik yaratıcı Sam Levinson, geri dönüşün bugüne kadarki en iddialı sezon olacağını söylüyor.
Dizinin ikinci sezonu Şubat 2022’de bitmişti ve o tarihten bu yana yeni sezon gelip gelmeyeceği merak ediliyordu.
Levinson ayrıca Cassie ile Nate’in ilişkilerinin sürdüğünü ve bu kez büyük bir düğün hazırlığı göreceğimizi açıkladı.
