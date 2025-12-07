onedio
Amerikan Film Enstitüsü, 2025’in En İyi 10 Filmini Açıkladı

Esra Demirci
07.12.2025 - 08:01

2025 yılı sona ererken yılın enleri açıklanmaya devam ediyor. Amerikan Film Enstitüsü, 2025 yılının en iyi 10 dizisini açıkladıktan sonra şimdi de 2025'in en iyi 10 filmini duyurdu. Peki, 2025'in en iyi filmleri listesinde hangi yapımlar yer aldı?

Avatar: Fire and Ash

Pandora'nın ekosistemi, yıldızlararası bir volkanik zincirleme reaksiyonla tehdit edilirken Jake ve Neytiri, bu kez ateş klanıyla ittifak kurmak zorunda kalır. Klanlar arasındaki güç dengesi bozulur, insanlar yeniden sahneye çıkar ve Pandora’nın “küllerden yeniden doğuş” miti ilk kez gerçeğe dönüşür.

Bugonia

Film, komplo teorilerine inanan iki gencin, büyük bir şirketin başındaki yöneticinin aslında dünyayı yok etmeye çalışan bir uzaylı olduğuna kanaat getirip onu kaçırmasını konu alıyor. Kaçırma girişimi sonrası işler kontrolden çıkarken, gençler hem kendi kurdukları senaryoyla hem de gerçekte neler olup bittiğiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Frankenstein

1857’de Kuzey Kutbu’na doğru ilerleyen Danimarka Kraliyet Donanması’na ait Horisont adlı araştırma gemisi, yoğun buz tabakasında sıkışıp kalır. Mürettebat, geminin biraz ötesinde buzların üzerinde ağır yaralı bir adam  bulur. Ancak onu gemiye taşımaya çalıştıkları anda, Victor’u geri isteyen esrarengiz ve tehditkâr bir yaratık ortaya çıkarak ekibe saldırır.

Hamnet

Shakespeare’in oğlunun yaşamı, ölümünün ardından yazılan Hamlet ile paralel ilerleyen duygusal bir dönem dramı. Anne Agnes, oğlunun kaybını kabullenmeye çalışırken Shakespeare, kendi acısını sahneye taşımanın bedeliyle yüzleşir. Film yas, sanat ve aile yükümlülüklerini iç içe işler.

Jay Kelly

Film, ünlü bir oyuncu ile uzun yıllardır birlikte çalıştığı menajerinin Avrupa turu sırasında yaşam kararlarını, ilişkilerini ve geride bırakacakları mirası sorgulamalarını anlatır. Yol boyunca yaptıkları sohbetler, hem kariyerlerini hem de kişisel hayatlarını yeniden değerlendirmelerine yol açar.

Marty Supreme

Marty Supreme, Amerika’nın efsane masa tenisi oyuncularından Marty Reisman’ın hayatını ele alıyor. Henüz 12 yaşındayken pinponla tanışan Reisman, yıllar içinde 22 büyük şampiyonluk kazanarak spor tarihine geçti. Kariyerinin en dikkat çekici noktası ise, 67 yaşında ulusal bir raket sporu yarışmasını kazanarak bu unvanı elde eden en yaşlı sporcu olmasıydı.

One Battle After Another

Bir zamanların devrimcisi olan Bob, artan paranoyası nedeniyle kızı Willa’yla birlikte uygarlıktan uzak, izole bir yaşam sürmektedir. Ancak yıllar önce karşı karşıya geldiği düşmanı 16 yıl sonra tekrar ortaya çıktığında ve Willa ortadan kaybolduğunda, Bob hem geçmişte yaptıklarının hem de saklandığı yılların bedeliyle yüzleşmek zorunda kalır.

Sinners

Sinners, geçmişlerinden kaçmaya çalışan ikiz kardeşler Elijah ve Elias Smoke’un dönüş hikâyesini anlatıyor. Chicago’nun yeraltı dünyasındaki suç dolu hayatlarını geride bırakıp memleketleri Clarksdale’e dönen ikizler, burada küçük bir bar açarak yeni bir başlangıç yapmayı umar. Fakat kasabanın sakin görüntüsünün ardında onları hiç de huzurlu olmayan bir gerçek bekler.

Train Dreams

Gündelik işçi Robert Grainier, ülke genelinde demiryolu hatlarının yayılması için odunculuk yapan sessiz bir emekçidir. İş nedeniyle karısı Gladys ve küçük kızından sık sık uzak kalmak zorunda kalan Grainier, hızla değişen Amerika’da hem ailesine hem de kendine ait bir yer bulmaya çalışır.

Wicked: For Good

Batı’nın Kötü Cadısı diye damgalanan Elphaba, Oz ormanlarına çekilmiş hâlde sürgün bir yaşam sürer. Bir yandan konuşma yetileri ellerinden alınan hayvanların özgürlüğü için mücadele ederken, diğer yandan Büyücü’nün arkasındaki gerçekleri açığa çıkarmaya kararlıdır.

