Amerikan Film Enstitüsü, 2025’in En İyi 10 Filmini Açıkladı
2025 yılı sona ererken yılın enleri açıklanmaya devam ediyor. Amerikan Film Enstitüsü, 2025 yılının en iyi 10 dizisini açıkladıktan sonra şimdi de 2025'in en iyi 10 filmini duyurdu. Peki, 2025'in en iyi filmleri listesinde hangi yapımlar yer aldı?
KAYNAK: Amerikan Film Enstitüsü
Avatar: Fire and Ash
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
Jay Kelly
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Wicked: For Good
