onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Adile Filmi Vizyona Girdi: İlk Haftanın Gişesi Memnun Etmedi

Adile Filmi Vizyona Girdi: İlk Haftanın Gişesi Memnun Etmedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.12.2025 - 14:11

Adile Naşit’in hayatını konu edinen Adile filmi vizyona girdi. Film ilk tanıtımları yapıldığında oyuncu kadrosuyla sosyal medyada gündem olmuştu. Kimileri oyuncuları benzer bulmuş, kimileri ise alaka göremediğini dile getirmişti. Başarılı yönetmen Çağan Irmak imzalı film vizyona girdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Adile Naşit’e Meltem Kaplan hayat verdi.

Adile Naşit’e Meltem Kaplan hayat verdi.

Kadroda yer alan diğer isimler ise bu şekilde 👇

  • Seda Bakan, Müjde Ar

  • Özgürcan Çevik, Cemal İnce

  • Levent Can, Münir Özkul

  • Tarık Ündüz, Gazanfer Özcan

  • Bülent Seyran, Selim Naşit

  • Berkay Tulumbacı, Kemal Sunal

  • Serhat Tutumluer, Ziya Bey

Vizyona girmeden önce epey konuşulan film ilk hafta sonunda 30 bin kişi tarafından izlendi.

Vizyona girmeden önce epey konuşulan film ilk hafta sonunda 30 bin kişi tarafından izlendi.

İyi bir açılış yapmamış olsa da ilerleyen günlerde artış sağlayabileceği de bir ihtimal. Kimi sosyal medya kullanıcısı ilgi görmemesini oyuncuların benzememesinden, kimisi ise sinema sektörünün cansız olmasından dolayı olduğunu söyledi.

Haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek isterseniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın