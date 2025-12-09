Adile Filmi Vizyona Girdi: İlk Haftanın Gişesi Memnun Etmedi
Adile Naşit’in hayatını konu edinen Adile filmi vizyona girdi. Film ilk tanıtımları yapıldığında oyuncu kadrosuyla sosyal medyada gündem olmuştu. Kimileri oyuncuları benzer bulmuş, kimileri ise alaka göremediğini dile getirmişti. Başarılı yönetmen Çağan Irmak imzalı film vizyona girdi.
Adile Naşit’e Meltem Kaplan hayat verdi.
Vizyona girmeden önce epey konuşulan film ilk hafta sonunda 30 bin kişi tarafından izlendi.
