Final Yapan Dizide Okan Çabalar’ın Veda Sahnesi Yazılmadı: Sessiz Sedasız Ayrıldı
Star TV’de yayınlanan OGM Pictures imzalı Çarpıntı dizisi geçtiğimiz pazar günü 13. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Yüksek beklentilerle sezona başlayan dizi ne yazık ki istediği reyting sonuçlarını alamadığı için finale gitti. Kadrosunda ise güçlü isimler vardı. Onlardan biri de uzun süredir ekranlardan uzak olan Okan Çabalar’dı.
Başarılı oyuncu Okan Çabalar dizide Deniz Çakır ile partnerdi.
Dizinin son bölümlerine doğru Okan karakterinin sahneleri azaldı.
