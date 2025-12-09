Final Yapan Dizide Okan Çabalar’ın Veda Sahnesi Yazılmadı: Sessiz Sedasız Ayrıldı

Star TV’de yayınlanan OGM Pictures imzalı Çarpıntı dizisi geçtiğimiz pazar günü 13. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Yüksek beklentilerle sezona başlayan dizi ne yazık ki istediği reyting sonuçlarını alamadığı için finale gitti. Kadrosunda ise güçlü isimler vardı. Onlardan biri de uzun süredir ekranlardan uzak olan Okan Çabalar’dı.