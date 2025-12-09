onedio
Final Yapan Dizide Okan Çabalar'ın Veda Sahnesi Yazılmadı: Sessiz Sedasız Ayrıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.12.2025 - 13:16

Star TV’de yayınlanan OGM Pictures imzalı Çarpıntı dizisi geçtiğimiz pazar günü 13. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Yüksek beklentilerle sezona başlayan dizi ne yazık ki istediği reyting sonuçlarını alamadığı için finale gitti. Kadrosunda ise güçlü isimler vardı. Onlardan biri de uzun süredir ekranlardan uzak olan Okan Çabalar’dı.

Başarılı oyuncu Okan Çabalar dizide Deniz Çakır ile partnerdi.

Emlakçı Okan karakterine hayat veriyordu. Ünlü oyuncunun uzun süre sonra TV’de bir projeyle anlaşması hayranlarını sevindirmiş, dizi için de heyecanı artırmıştı. Ancak ünlü oyuncunun karakterinin hikayesi yarım kaldı.

Dizinin son bölümlerine doğru Okan karakterinin sahneleri azaldı.

Finalde ise hiç yer verilmedi. Aslında ilk bölümlerde dizi için önemli karakterlerdendi ve Deniz Çakır’ın karakteri Hülya ile dolu dolu sahneleri vardı. Ancak hikayesi yarım kaldı ve Okan karakterinin veda sahnesi olmadı.

