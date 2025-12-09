onedio
Taşacak Bu Deniz'in Yeni Fragmanındaki Detay TT Oldu: Burak Yörük'ten Yanıt Geldi

Taşacak Bu Deniz’in Yeni Fragmanındaki Detay TT Oldu: Burak Yörük’ten Yanıt Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.12.2025 - 11:34

TRT 1’de başlayan yeni dizi Taşacak Bu Deniz, heyecanlandıran hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Cuma günü 10. bölümü yayınlanacak olan dizinin fragmanı yayınlanmasıyla birlikte gündem oldu. Özellikle Oruç ve Eleni karakterlerinin bir sahnesi X’te tartışıldı. Gelin detaylara geçelim…

İzleyiciler fragmandaki bu sahnede Oruç’un ne dediğini anlayamadı.

Oruç ile Eleni’nin kavuşmasını isteyen izleyiciler arasındaki kelime tartışması git gide büyüdü ve “Hisler” kelimesi TT oldu.

twitter.com

Ne hisse, ne isteme… İzleyiciler fragmandaki kelimenin “hisler” olduğunu duymak istiyordu. Kısa sürede ilgi gören kelime karşısında Burak Yörük de dayanamadı ve tweet attı.

Yörük’ün “Hisler…” tweeti izleyicileri sevindirdi.

twitter.com

Ancak bu bir spoiler olmayadabilir, yine de çok sevinmemek lazım. Bakalım cuma akşamı izleyip göreceğiz!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
