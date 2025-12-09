Taşacak Bu Deniz’in Yeni Fragmanındaki Detay TT Oldu: Burak Yörük’ten Yanıt Geldi
TRT 1’de başlayan yeni dizi Taşacak Bu Deniz, heyecanlandıran hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Cuma günü 10. bölümü yayınlanacak olan dizinin fragmanı yayınlanmasıyla birlikte gündem oldu. Özellikle Oruç ve Eleni karakterlerinin bir sahnesi X’te tartışıldı. Gelin detaylara geçelim…
Oruç ile Eleni’nin kavuşmasını isteyen izleyiciler arasındaki kelime tartışması git gide büyüdü ve “Hisler” kelimesi TT oldu.
Yörük’ün “Hisler…” tweeti izleyicileri sevindirdi.
