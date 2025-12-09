onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yapay Zeka ile Cennet Mahallesi’nin Anime Versiyonu Yapıldı

Yapay Zeka ile Cennet Mahallesi’nin Anime Versiyonu Yapıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
09.12.2025 - 10:38

Yapay zeka günden güne gelişirken içerik üreticileri de yaratıcılıklarını konuşturuyor. Bir içerik üreticisi de Cennet Mahallesi dizisinin anime versiyonunu hazırladı. Ortaya çıkan iş harikaydı. Gelin Cennet Mahallesi’ni bir de anime versiyonuyla izleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o kesit 👇

Yıllar önce Show TV’de yayınlanan Cennet Mahallesi hala popülerliğini koruyor.

Yıllar önce Show TV’de yayınlanan Cennet Mahallesi hala popülerliğini koruyor.

İlk yayınlandığı dönemler için ekranların vazgeçilmezlerinden olmuştu. Efsane oyuncu kadrosu, kahkahaları beraberinde getiren sahneleri derken Cennet Mahallesi Türk dizi dünyasının sevilen işleri söz konusu olunca akla gelen ilklerinden biri olmayı sürdürüyor.

Dizinin anime versiyonu da sosyal medyada rağbet gördü. İzleyiciler yapay zekanın nelere kadir olduğunu tartışırken beğeniler de eksik olmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın