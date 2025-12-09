O Dizi Zirvedeki Yerini Koruyor: 8 Aralık Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Kanal D’nin sevilen aşiret dizisi Boran’ın da hikayeye dahil olmasıyla birlikte heyecan dolu bölümlere imza atıyor. Dün akşamki bölüm de her hafta olduğu gibi izleyicileri ekran başından ayırmadı.

Tek rakibi kendisi olan Uzak Şehir, özetiyle de tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı.

Ardından ise TRT 1’in dizisi Cennetin Çocukları geldi. Dizi Total’de beşinci, AB ve ABC1’de üçüncü oldu.