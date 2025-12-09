onedio
O Dizi Zirvedeki Yerini Koruyor: 8 Aralık Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı

Elif Sude Yenidoğan
09.12.2025 - 12:47

8 Aralık Pazartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmıştı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Kanal D’nin Uzak Şehir dizisi zirveye yerleşti. Gelin oranlara ve detaylı sonuçlara birlikte bakalım. İşte 8 Aralık Pazartesi gününün reyting sonuçları!

Uzak Şehir oranlarda artışa geçti ve yine tüm kategorilerde birinci oldu.

Kanal D’nin sevilen aşiret dizisi Boran’ın da hikayeye dahil olmasıyla birlikte heyecan dolu bölümlere imza atıyor. Dün akşamki bölüm de her hafta olduğu gibi izleyicileri ekran başından ayırmadı. 

Tek rakibi kendisi olan Uzak Şehir, özetiyle de tüm kategorilerde ikinci sırada yer aldı.

Ardından ise TRT 1’in dizisi Cennetin Çocukları geldi. Dizi Total’de beşinci, AB ve ABC1’de üçüncü oldu.

İşte 8 Aralık Pazartesi Total Reyting Sonuçları 👇

İşte 8 Aralık Pazartesi AB Reyting Sonuçları 👇

İşte 8 Aralık Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları 👇

