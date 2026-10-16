Kayserili Yeni Altınını Buldu: Bidonu 500 TL'den Satılıyor

Kayseri'de gilaburu en çok Akkışla ve Bünyan ilçelerinde yetişiyor. Eylül sonunda başlayan hasat ekim ortasında hızlanıyor. Geçen yıl yaşanan don olayları üreticiyi zor durumda bırakmıştı, bu yıl ise rekoltenin yüksek olması bahçelerdeki havayı tamamen değiştirdi.

Kırmızı renkli ve üzüm tanesi büyüklüğündeki meyve, kentin toprak yapısı ve Erciyes'ten esen rüzgarla kendine özgü bir aroma kazanıyor. Yüksek miktarda C vitamini içeren gilaburunun böbrek taşı düşürmeye yardımcı olduğu ve doğal ağrı kesici özellik taşıdığı yörede sıkça dile getiriliyor. Bu yüzden Kayseri'de neredeyse her evin kışlık listesinde gilaburuya mutlaka yer var.