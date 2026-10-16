Kayserili Yeni Altınını Buldu: Bidonu 500 TL'den Satılıyor
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Kayseri'nin bahçelerinde kasım ayına kadar sürecek yoğun bir dönem başladı. Kentte 'kırmızı altın' diye anılan gilaburu, geçen yıl dondan nasibini aldıktan sonra bu sezon dalları dolduracak kadar bol verdi. Üzüm tanesi büyüklüğündeki kırmızı meyveler elle tek tek toplanıp kasalarla alıcıya ulaşıyor. Salamuraya yatırılıp bidonlara doldurulan gilaburunun 5 kiloluğu ise 500 liradan satılıyor.
Kaynak: DHA
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Salamura gilaburunun 5 kiloluk bidonu 500 liradan alıcı buluyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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