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Kayserili Yeni Altınını Buldu: Bidonu 500 TL'den Satılıyor

Kayserili Yeni Altınını Buldu: Bidonu 500 TL'den Satılıyor

Kayseri
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 08:57
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Kayseri'nin bahçelerinde kasım ayına kadar sürecek yoğun bir dönem başladı. Kentte 'kırmızı altın' diye anılan gilaburu, geçen yıl dondan nasibini aldıktan sonra bu sezon dalları dolduracak kadar bol verdi. Üzüm tanesi büyüklüğündeki kırmızı meyveler elle tek tek toplanıp kasalarla alıcıya ulaşıyor. Salamuraya yatırılıp bidonlara doldurulan gilaburunun 5 kiloluğu ise 500 liradan satılıyor.

Kaynak: DHA

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Gilaburu, Erciyes'in rüzgarıyla kendine has bir tat kazanıyor

Gilaburu, Erciyes'in rüzgarıyla kendine has bir tat kazanıyor

Kayseri'de gilaburu en çok Akkışla ve Bünyan ilçelerinde yetişiyor. Eylül sonunda başlayan hasat ekim ortasında hızlanıyor. Geçen yıl yaşanan don olayları üreticiyi zor durumda bırakmıştı, bu yıl ise rekoltenin yüksek olması bahçelerdeki havayı tamamen değiştirdi.

Kırmızı renkli ve üzüm tanesi büyüklüğündeki meyve, kentin toprak yapısı ve Erciyes'ten esen rüzgarla kendine özgü bir aroma kazanıyor. Yüksek miktarda C vitamini içeren gilaburunun böbrek taşı düşürmeye yardımcı olduğu ve doğal ağrı kesici özellik taşıdığı yörede sıkça dile getiriliyor. Bu yüzden Kayseri'de neredeyse her evin kışlık listesinde gilaburuya mutlaka yer var.

Hasat, komşuların her gün bir bahçede buluştuğu imeceyle yapılıyor

Hasat, komşuların her gün bir bahçede buluştuğu imeceyle yapılıyor

Bu bolluk, bahçelerde eski bir geleneği de canlı tutuyor. Melikgazi ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde gilaburu yetiştiren Ahmet Ulu, hasadın kasım ayına kadar sürdüğünü ve işin tamamen el emeğine dayandığını anlatıyor:

'Hasat tek tek elle koparılarak, taneleri dökülmeden yapılıyor. Kovalarda toplayıp satıyoruz. Rekolte bu sene çok güzel. Geçen sene don kesmişti ama bu sene çok güzel. Hasadı genelde imece usulü yapıyoruz. Her gün komşular toplanıp bir bahçeye gidiyoruz.'

Üreticiye göre gilaburu elmadan da armuttan da fazla kazandırıyor

Üreticiye göre gilaburu elmadan da armuttan da fazla kazandırıyor

Komşuların birlikte topladığı meyve, üreticinin cebine de iyi para bırakıyor. Ulu'ya göre gilaburu, bölgedeki diğer tarım ürünlerinden daha kazançlı:

'Gilaburunun ekonomisi iyi. Elmadan, armuttan daha güzel bir getirisi var. Kilosu 70 ile 100 lira arasında satılıyor. Genelde bizden fabrikalar ve işleyiciler alıyor. Burada günlük topladığımızı fabrikaya götürüyorlar.'

Bahçeden çıkan kasalar böylece aynı gün işleme tesislerine taşınıyor. Fabrikalarda da meyve, evlerde olduğu gibi temizlenip suya konuyor ve salamura haline getiriliyor.

Kayseri'de bayramlarda misafire kola değil gilaburu suyu ikram ediliyor

Kayseri'de bayramlarda misafire kola değil gilaburu suyu ikram ediliyor

Gilaburu Kayseri'de yalnızca satılan bir ürün değil, misafir ağırlamanın da bir parçası. Ulu, bayramlarda ve özel günlerde sofraya gelen içeceği şöyle anlatıyor:

'Kayseri'de dini bayramlar başta olmak üzere özel günlerde gelen misafirlere gilaburu suyu sıkıp ikram ederiz. Genelde kola veya meşrubat ikram etmeyiz. Turşu gibi yapıp suyunu içiyoruz, yoksa dalından ilk koparıldığında çok acı oluyor.'

Meyvenin bu keskin tadı herkese hitap etmiyor. Ulu'ya göre acısını kıramayanlar suyuna biraz şeker ekleyerek içiyor. Kış aylarında ise gilaburu ezilip tatlandırılarak hem meyve suyu hem de sofralık olarak tüketiliyor.

Salamura gilaburunun 5 kiloluk bidonu 500 liradan alıcı buluyor

Salamura gilaburunun 5 kiloluk bidonu 500 liradan alıcı buluyor

Toplanan meyveler temizlendikten sonra bidon ve şişelere doldurulup üzerine su ekleniyor. Yaklaşık bir ay bekletilen gilaburu, bu sürenin sonunda tüketime hazır hale geliyor.

Bölgede gilaburu toplayıcılığı ve ticareti yapan Eyüp Gül, bu yıl talebin önceki yıllara göre arttığını söylüyor: 'Elle tek tek toplanan ürünlerimize talep yoğun. Ürünleri toplayıp leğenlerde yıkıyoruz. Bidonlara koyup üzerine su ekleyip o şekilde muhafaza ediyoruz. Karanlık ve serin yerde saklanırsa ürün daha fazla dayanabiliyor. Şu an 5 kiloluk bidonlarda ürünlerimiz 500 liraya satılıyor ama hasattan sonra fiyat değişebiliyor.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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