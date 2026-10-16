Green Card 2027 Başvurusu Ne Zaman, Nasıl Yapılır? ABD Green Card Şartlar, Ücret ve Sonuç Tarihi

Başvurmak için iki temel şart var. İlki, programa katılabilen bir ülkede doğmuş olmak. İkincisi eğitim ya da iş deneyimi şartı:

En az lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak

Ya da son 5 yıl içinde, en az 2 yıllık eğitim veya deneyim gerektiren bir meslekte en az 2 yıl çalışmış olmak

Seçilen kişilerin ayrıca güvenlik taramasından geçmesi gerekiyor.

Türkiye vatandaşları Green Card'a başvurabilir mi?

Evet. Son 5 yılda ABD'ye 50 binden fazla göçmen gönderen ülkeler programa katılamıyor; Türkiye bu listede yer almıyor. DV-2026'da katılamayan ülkeler arasında Hindistan, Çin, Brezilya, Meksika, Pakistan ve Nijerya vardı.

DV-2027'nin güncel ülke listesi, Dışişleri Bakanlığı'nın 29 Ekim'de yayımlayacağı talimatlarda yer alacak.

Green Card fotoğraf şartları neler?

Fotoğraf, başvurunun geçersiz sayılmasına en sık yol açan ayrıntılardan biri. DV-2026 talimatlarına göre fotoğraf:

600 x 600 piksel boyutunda olmalı

Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı

Gözlüksüz olmalı

Üzerinde herhangi bir oynama ya da düzenleme yapılmamış olmalı

Başvuru formunda eşiniz ve çocuklarınız için de ayrı fotoğraf yüklemeniz gerekiyor.

Eşler ayrı ayrı başvurabilir mi?

Evet. Şartları karşılayan eşler ayrı ayrı birer başvuru yapabiliyor; biri seçilirse diğeri de onunla birlikte vize alabiliyor. Ancak her başvuruda eşin ve 21 yaşından küçük, evli olmayan çocukların bilgileri eksiksiz yazılmalı.

Dikkat edilmesi gereken en önemli kural şu: Her kişi yalnızca bir başvuru yapabilir. Aynı kişi için birden fazla başvuru yapılırsa tüm başvuruları iptal ediliyor.