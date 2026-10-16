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Green Card 2027 Başvurusu Ne Zaman, Nasıl Yapılır? ABD Green Card Şartlar, Ücret ve Sonuç Tarihi

Green Card 2027 Başvurusu Ne Zaman, Nasıl Yapılır? ABD Green Card Şartlar, Ücret ve Sonuç Tarihi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 08:57
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ABD Başkanı Donald Trump, Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırının ardından Yeşil Kart çekilişlerinin askıya alınmasına karar vermişti. Bu nedenle, geçtiğimiz dönemlerde Green Card başvuruları alınmadı. Green Card 2027 çekilişi için başvuruların ise ABD'li bir yargıcın kararıyla 1 Kasım 2026'da açılacağı öğrenildi. Green Card başvuruları, en az 30 gün sürecek.

Green Card başvuruları yalnızca internetten, resmi site dvprogram.state.gov üzerinden alınıyor. Başvuru tarihlerinden şartlara, fotoğraf kurallarından sonuçların nasıl öğrenileceğine kadar en çok merak edilen soruları yanıtladık.

İşte Green Card 2027 takvimi.

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Green Card nedir?

Green Card nedir?

Green Card, ABD'de süresiz yaşama ve çalışma hakkı veren kalıcı oturum kartının yaygın adı. Türkiye'de 'Green Card çekilişi' olarak bilinen program ise resmi adıyla Çeşitlilik Vizesi Programıdır (Diversity Visa, DV).

Program, ABD'ye son yıllarda az göç veren ülkelerin vatandaşlarına her yıl 55 bine kadar vize sağlıyor. Kazananlar yapılan rastgele bir çekilişle belirleniyor.

Green Card başvurusu 2027 ne zaman?

Green Card başvurusu 2027 ne zaman?

ABD Dışişleri Bakanlığı DV-2027 için başvuru dönemini açmamıştı. San Diego'daki federal mahkemede Yargıç Jinsook Ohta, 14 Ekim'de verdiği ön tedbir kararıyla kayıtların açılmasını emretti. Güncel takvim şöyle:

29 Ekim 2026: Dışişleri Bakanlığı başvuru dönemini, resmi siteyi ve katılım şartlarını duyuracak.

1 Kasım 2026: Başvurular açılacak ve en az 30 gün sürecek.

3 Aralık 2026: Seçilen kişilere bildirim yapılacak.

Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Green Card başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular yalnızca internetten, dvprogram.state.gov adresindeki Elektronik Çeşitlilik Vizesi Formu (E-DV, DS-5501) doldurularak yapılıyor. Kâğıt başvuru, eksik form ya da geç başvuru kabul edilmiyor.

Form gönderildiğinde ekranda adınız ve size özel bir onay numarası (confirmation number) çıkıyor. Bu numarayı kaydedip saklamanız şart, çünkü sonucu yalnızca bu numarayla öğrenebiliyorsunuz. Başvuru yoğunluğu nedeniyle son günlere bırakmamak öneriliyor.

Green Card başvurusu ücretli mi?

Green Card başvurusu ücretli mi?

Önceki dönemlerde başvuru formunu doldurmak ücretsizdi. Ücret yalnızca çekilişte seçilip mülakata çağrılanlardan, vize başvurusu aşamasında alınıyor. DV-2027'ye dair kesin bilgi, Dışişleri Bakanlığı'nın 29 Ekim duyurusuyla netleşecek.

Uzmanlar, seçilmeyi garanti ettiğini söyleyip para isteyen sitelere ve aracılara karşı uyarıyor. Çekilişte seçilme ihtimalini hiçbir kişi ya da şirket artıramıyor.

Green Card başvuru şartları neler?

Green Card başvuru şartları neler?

Başvurmak için iki temel şart var. İlki, programa katılabilen bir ülkede doğmuş olmak. İkincisi eğitim ya da iş deneyimi şartı:

  • En az lise ya da dengi bir okuldan mezun olmak

  • Ya da son 5 yıl içinde, en az 2 yıllık eğitim veya deneyim gerektiren bir meslekte en az 2 yıl çalışmış olmak

Seçilen kişilerin ayrıca güvenlik taramasından geçmesi gerekiyor.

Türkiye vatandaşları Green Card'a başvurabilir mi?

Evet. Son 5 yılda ABD'ye 50 binden fazla göçmen gönderen ülkeler programa katılamıyor; Türkiye bu listede yer almıyor. DV-2026'da katılamayan ülkeler arasında Hindistan, Çin, Brezilya, Meksika, Pakistan ve Nijerya vardı.

DV-2027'nin güncel ülke listesi, Dışişleri Bakanlığı'nın 29 Ekim'de yayımlayacağı talimatlarda yer alacak.

Green Card fotoğraf şartları neler?

Fotoğraf, başvurunun geçersiz sayılmasına en sık yol açan ayrıntılardan biri. DV-2026 talimatlarına göre fotoğraf:

  • 600 x 600 piksel boyutunda olmalı

  • Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı

  • Gözlüksüz olmalı

  • Üzerinde herhangi bir oynama ya da düzenleme yapılmamış olmalı

Başvuru formunda eşiniz ve çocuklarınız için de ayrı fotoğraf yüklemeniz gerekiyor.

Eşler ayrı ayrı başvurabilir mi?

Evet. Şartları karşılayan eşler ayrı ayrı birer başvuru yapabiliyor; biri seçilirse diğeri de onunla birlikte vize alabiliyor. Ancak her başvuruda eşin ve 21 yaşından küçük, evli olmayan çocukların bilgileri eksiksiz yazılmalı.

Dikkat edilmesi gereken en önemli kural şu: Her kişi yalnızca bir başvuru yapabilir. Aynı kişi için birden fazla başvuru yapılırsa tüm başvuruları iptal ediliyor.

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Green Card sonuçları ne zaman ve nasıl öğrenilir?

Green Card sonuçları ne zaman ve nasıl öğrenilir?

Mahkemenin belirlediği takvime göre seçilen kişilere 3 Aralık 2026'da bildirim yapılacak. Sonuçlar dvprogram.state.gov sitesindeki 'Entrant Status Check' bölümünden, onay numarası ve kişisel bilgilerle sorgulanıyor.

Dışişleri Bakanlığı seçilenlere e-posta ya da mektup göndermiyor. 'Kazandınız' diyerek size ulaşan e-postalar ve mesajlar büyük olasılıkla dolandırıcılık.

Green Card kazanma şansı ne kadar?

Şans oldukça düşük. DV-2026 döneminde 20 milyon 822 bin 624 geçerli başvuru yapıldı; eşler ve çocuklar dahil yaklaşık 129 bin 516 kişi seçildi. Dağıtılabilecek vize sayısı ise 55 bin.

Seçilen kişi sayısının vize sayısından fazla olmasının nedeni, herkesin süreci tamamlayamaması. Bu yüzden çekilişte adın çıkması, vize garantisi anlamına gelmiyor.

Green Card çıkarsa ne yapılmalı?

Seçilen kişilerin DS-260 göçmen vizesi formunu doldurması, medeni hal gibi belgeleri toplaması, sağlık muayenesinden geçmesi ve konsolosluk mülakatına girmesi gerekiyor. ABD'de yasal olarak bulunanlar ise USCIS üzerinden statü değişikliği başvurusu yapabiliyor.

Bu yıl süre her zamankinden dar: Tüm işlemlerin, vizeler tükenmeden ve en geç 30 Eylül 2027'ye kadar tamamlanması gerekiyor. Normalde yaklaşık iki yıla yayılan süreç bu kez 11 ay civarına sığacak.

Takvim bir mahkemenin ön tedbir kararına dayanıyor; hükümet karara itiraz edebilir. Kesin tarihler için Dışişleri Bakanlığı'nın 29 Ekim duyurusunu takip etmek gerekiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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