Green Card 2027 Başvurusu Ne Zaman, Nasıl Yapılır? ABD Green Card Şartlar, Ücret ve Sonuç Tarihi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD Başkanı Donald Trump, Brown Üniversitesi'ndeki silahlı saldırının ardından Yeşil Kart çekilişlerinin askıya alınmasına karar vermişti. Bu nedenle, geçtiğimiz dönemlerde Green Card başvuruları alınmadı. Green Card 2027 çekilişi için başvuruların ise ABD'li bir yargıcın kararıyla 1 Kasım 2026'da açılacağı öğrenildi. Green Card başvuruları, en az 30 gün sürecek.
Green Card başvuruları yalnızca internetten, resmi site dvprogram.state.gov üzerinden alınıyor. Başvuru tarihlerinden şartlara, fotoğraf kurallarından sonuçların nasıl öğrenileceğine kadar en çok merak edilen soruları yanıtladık.
İşte Green Card 2027 takvimi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Green Card nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Green Card başvurusu 2027 ne zaman?
Green Card başvurusu nasıl yapılır?
Green Card başvurusu ücretli mi?
Green Card başvuru şartları neler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Green Card sonuçları ne zaman ve nasıl öğrenilir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın