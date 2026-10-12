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Havalimanı Güvenlik Görevlileri Yaşlı Yolcuların En Sık Yaptığı 3 Hatayı Açıkladı

Havalimanı Güvenlik Görevlileri Yaşlı Yolcuların En Sık Yaptığı 3 Hatayı Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 20:57
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Havalimanındaki güvenlik kuyruğu, çoğumuz için yolculuğun en gergin anı. Özellikle yaşlı yolcular birkaç küçük ayrıntıyı atladığında hem kendi bekleme süreleri hem de arkalarındaki yolcuların sırası uzuyor. ABD'de havalimanı güvenliğinden sorumlu kurumun sözcüsü ve eski bir güvenlik görevlisi, yaşlı yolcuların kontrol noktasında en sık yaptığı hataları sıraladı. Bunlardan biri yalnızca vakit kaybettirmekle kalmıyor, sağlık açısından da risk taşıyabiliyor.

Kaynak: Travel + Leisure

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Yaşlı yolcular için güvenlik kontrolü yolculuğun en yorucu anı olabiliyor

Yaşlı yolcular için güvenlik kontrolü yolculuğun en yorucu anı olabiliyor

Bavulu banda bırakmak, ceketi ve kemeri çıkarmak, telefonu kasaya koymak... Genç bir yolcu için birkaç dakikalık bu telaş, hareket kabiliyeti azalmış yaşlılar için çok daha zorlayıcı olabiliyor. Arkadan gelen kalabalığın baskısı da en hazırlıklı yolcuyu bile acele ettiriyor.

ABD'de havalimanı güvenliğinden sorumlu Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA), yaşlı yolcuların kontrol noktasında en çok nerede takıldığını anlattı. Kurumun sözcüsü ve eski bir TSA görevlisinin Travel + Leisure'a aktardıklarına göre gecikmelerin büyük kısmı, evden çıkmadan önce alınabilecek birkaç basit önlemle ortadan kalkıyor.

Kimliğini ve biniş kartını çantanın dibinde arayan yolcu kuyruğu durduruyor

Kimliğini ve biniş kartını çantanın dibinde arayan yolcu kuyruğu durduruyor

TSA sözcüsüne göre en sık görülen hata, kontrol noktasına kimlik, pasaport ya da biniş kartı elde hazır olmadan gelmek. Görevlinin önüne gelince çantayı karıştırmaya başlayan yolcu, yalnızca kendi sırasını değil arkasındaki herkesin sırasını uzatıyor.

Çözümü ise oldukça basit: Bütün yolculuk belgelerini tek bir yerde toplamak. Fermuarlı bir pasaport cüzdanı ya da boyuna asılan ince bir belge kesesi, belgeleri saniyeler içinde çıkarmayı sağlarken pasaportun yıpranmasını da önlüyor. Canlı renkte bir pasaport kılıfı da çantanın içinde aramayı kolaylaştırıyor.

İlaçları etiketsiz kutularda ve dağınık poşetlerde taşımak kontrolü uzatıyor

İlaçları etiketsiz kutularda ve dağınık poşetlerde taşımak kontrolü uzatıyor

İkinci sık hata ilaçlarla ilgili. TSA sözcüsü, yasaklı eşyaların çantada unutulmasını ya da istenen eşyaların ayrılmamasını kontrol noktasındaki en yaygın sorunlar arasında sayıyor. İlaçların her zaman çıkarılması gerekmiyor; ancak görevli istediğinde ortaya etiketsiz şişeler ve birbirine karışmış poşetler çıkıyorsa kontrol uzuyor.

Haftalık ilaç kutusu ya da bölmeli bir ilaç çantası bu noktada işi kolaylaştırıyor. İç ve dış cepleri olan, ağzına kadar doldurulmamış bir el çantası da ilaçlara tek hamlede ulaşmayı sağlıyor ve güvenlikte yaşanan telaşı azaltıyor.

Soğukta saklanması gereken ilaçlar için doğru buz aküsü şart

Soğukta saklanması gereken ilaçlar için doğru buz aküsü şart

İnsülin gibi soğukta saklanması gereken ilaçlarla yolculuk edenlerin ayrıca dikkat etmesi gerekiyor. TSA sözcüsüne göre kurallara uymayan soğutucu malzemeler kontrol noktasında atılmak zorunda kalabiliyor ya da zaman varsa bagaja verilebiliyor.

Tekrar kullanılabilen jel buz aküleri en pratik seçenek olarak öne çıkıyor. Yalnız ABD'deki kurallara göre bu akülerin güvenlikten geçerken tamamen donmuş olması gerekiyor.

Kalp pili olan yolcunun metal dedektörden geçmesi risk taşıyabiliyor

Kalp pili olan yolcunun metal dedektörden geçmesi risk taşıyabiliyor

Listenin en kritik maddesi tıbbi implantlar. Eski TSA görevlisi ve bugün bir seyahat bülteni hazırlayan Caleb Harmon-Marshall, yaşlı yolcuların en büyük hatalarından birinin kalp piliyle metal dedektörden geçmek olduğunu söylüyor. Harmon-Marshall'a göre bu durum tehlikeli olabiliyor; pek çok yolcu metal dedektörü daha güvenli sanıyor ama kullanmaları gereken cihaz tüm vücut tarayıcısı.

Bu yüzden kalp pili olan yolcuların güvenlik noktasına gelir gelmez görevliyi bilgilendirmesi gerekiyor. Telaşla unutmamak için tıbbi bilgi kartını çantanın şeffaf ön cebinde taşımak ya da göze çarpan bir anahtarlık veya bileklik kullanmak işe yarıyor.

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Hangi cihazdan geçeceğinden emin olmayanlar elle üst araması isteyebiliyor

Hangi cihazdan geçeceğinden emin olmayanlar elle üst araması isteyebiliyor

Titanyum kalça ya da diz protezi olanlar için de durum benzer, çünkü bu protezler çoğu zaman metal dedektörü öttürüyor. Bazı görevliler ameliyata dair belge isteyebildiği için doktordan alınan resmi kartı yolculuk belgeleriyle birlikte taşımak zaman kazandırıyor.

Harmon-Marshall'ın tavsiyesi net: Hangi cihazdan geçeceğinden emin olmayan yaşlı yolcular her zaman elle üst araması talep etmeli. Kurallar ülkeden ülkeye değişebildiği için anne babanızla ya da büyükanne ve büyükbabanızla yola çıkmadan önce havalimanının ve havayolu şirketinin sağlık sorunu olan yolculara yönelik kurallarına bakmak, kuyruktaki sürprizleri baştan önlüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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