Havalimanı Güvenlik Görevlileri Yaşlı Yolcuların En Sık Yaptığı 3 Hatayı Açıkladı
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Havalimanındaki güvenlik kuyruğu, çoğumuz için yolculuğun en gergin anı. Özellikle yaşlı yolcular birkaç küçük ayrıntıyı atladığında hem kendi bekleme süreleri hem de arkalarındaki yolcuların sırası uzuyor. ABD'de havalimanı güvenliğinden sorumlu kurumun sözcüsü ve eski bir güvenlik görevlisi, yaşlı yolcuların kontrol noktasında en sık yaptığı hataları sıraladı. Bunlardan biri yalnızca vakit kaybettirmekle kalmıyor, sağlık açısından da risk taşıyabiliyor.
Kaynak: Travel + Leisure
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Yaşlı yolcular için güvenlik kontrolü yolculuğun en yorucu anı olabiliyor
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Kimliğini ve biniş kartını çantanın dibinde arayan yolcu kuyruğu durduruyor
İlaçları etiketsiz kutularda ve dağınık poşetlerde taşımak kontrolü uzatıyor
Soğukta saklanması gereken ilaçlar için doğru buz aküsü şart
Kalp pili olan yolcunun metal dedektörden geçmesi risk taşıyabiliyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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