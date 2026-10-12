Havalimanı Güvenlik Görevlileri Yaşlı Yolcuların En Sık Yaptığı 3 Hatayı Açıkladı

Bavulu banda bırakmak, ceketi ve kemeri çıkarmak, telefonu kasaya koymak... Genç bir yolcu için birkaç dakikalık bu telaş, hareket kabiliyeti azalmış yaşlılar için çok daha zorlayıcı olabiliyor. Arkadan gelen kalabalığın baskısı da en hazırlıklı yolcuyu bile acele ettiriyor.

ABD'de havalimanı güvenliğinden sorumlu Ulaşım Güvenliği İdaresi (TSA), yaşlı yolcuların kontrol noktasında en çok nerede takıldığını anlattı. Kurumun sözcüsü ve eski bir TSA görevlisinin Travel + Leisure'a aktardıklarına göre gecikmelerin büyük kısmı, evden çıkmadan önce alınabilecek birkaç basit önlemle ortadan kalkıyor.