Havalimanında Valizi Kaybolanlar Dikkat: Tazminat Hakkı İçin Bu Adımları Atlamayın

Bagaj havayolu tarafından kayıp kabul edilirse ya da ulaşması gereken tarihten itibaren 21 gün içinde gelmezse yolcu haklarını ileri sürebiliyor, ancak bu otomatik tazminat anlamına gelmiyor. Gecikmede bagajın yolcunun kullanımına sunulduğu tarihten itibaren 21 gün içinde, hasarda ise bagajın teslim alınmasından itibaren en geç 7 gün içinde yazılı bildirimde bulunmak gerekiyor. Uluslararası uçuşlarda Montreal Konvansiyonu'ndaki bagaj sorumluluk üst sınırı, 28 Aralık 2024 itibarıyla yolcu başına 1.519 Özel Çekme Hakkı, yani SDR olarak uygulanıyor. Bu rakam her yolcuya ödenen sabit bir tutar değil ve talep edilebilecek miktar kanıtlanabilir zarara göre belirleniyor. Özel değer bildirimi yapılması ve ek ücret ödenmesi sorumluluk sınırını etkileyebilirken, Türkiye'den yapılan uçuşlarda uçuşun niteliği ve güzergâhına göre ulusal ya da uluslararası kuralların uygulanacağı belirtiliyor.