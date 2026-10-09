Havalimanında Valizi Kaybolanlar Dikkat: Tazminat Hakkı İçin Bu Adımları Atlamayın
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Aktarmada kalan, gecikmeli gelen ya da hiç ulaşmayan bagaj tatil planını bir anda zora sokabiliyor. Valizi bant üzerinde bulamayan yolcuların ilk dakikalarda atacağı adımlar, sonradan tazminat talep edip edemeyeceklerini doğrudan etkiliyor. Başvuru süreleri ve ödenebilecek üst sınır ise çoğu yolcunun bildiğinden farklı şekilde ilerliyor.
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İlk adım havalimanından ayrılmadan atılmalı.
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Bagajı takip etmek ve belgelemek gerekiyor.
Montreal Konvansiyonu'nda süreler belirli.
Valizi baştan korumak mümkün.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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