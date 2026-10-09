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Havalimanında Valizi Kaybolanlar Dikkat: Tazminat Hakkı İçin Bu Adımları Atlamayın

Havalimanında Valizi Kaybolanlar Dikkat: Tazminat Hakkı İçin Bu Adımları Atlamayın

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
09.10.2026 - 18:39
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Aktarmada kalan, gecikmeli gelen ya da hiç ulaşmayan bagaj tatil planını bir anda zora sokabiliyor. Valizi bant üzerinde bulamayan yolcuların ilk dakikalarda atacağı adımlar, sonradan tazminat talep edip edemeyeceklerini doğrudan etkiliyor. Başvuru süreleri ve ödenebilecek üst sınır ise çoğu yolcunun bildiğinden farklı şekilde ilerliyor.

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İlk adım havalimanından ayrılmadan atılmalı.

İlk adım havalimanından ayrılmadan atılmalı.

Bagaj bandından çıkmayan valiz için en önemli adım, havalimanından ayrılmadan havayolunun bagaj hizmetlerine başvurup bagajın teslim edilmediğini bildirmek. Yolcunun kayıp bagaj tutanağı istemesi gerekiyor ve uluslararası havacılıkta bu belgeye genellikle Property Irregularity Report, yani PIR deniliyor. Size bir kayıt numarası verildiğinden emin olmak, sürecin sonraki aşamaları için büyük önem taşıyor. Bagaj etiketi, biniş kartı, uçak bileti, rezervasyon bilgileri, tutanak, başvuru numarası ve havayoluyla yapılan yazışmaların tamamı saklanmalı. Telefon, e-posta ve konaklama adresi gibi iletişim bilgilerinin güncel verilmesi, adres değişirse bunun havayoluna bildirilmesi de gerekiyor.

Bagajı takip etmek ve belgelemek gerekiyor.

Bagajı takip etmek ve belgelemek gerekiyor.

Havayolunun takip sistemini düzenli kontrol edip gelen güncellemeleri kaydetmek, uzun süre haber alınamazsa başvuru numarasıyla yeniden iletişime geçmek önerilen adımlar arasında yer alıyor. Valizin rengini, boyutunu ve ayırt edici özelliklerini gösteren fotoğraflar hem bildirimde hem hasar karşılaştırmasında işe yarıyor. İçerik listesi ve değerli eşyaların satın alma belgeleri de aynı şekilde saklanmalı. Gecikme durumunda kişisel bakım ürünü, iç çamaşırı ve temel kıyafet gibi makul harcamalar yapılabilse de bu masrafların geri ödemesi otomatik değil ve olayın koşullarına, mevzuata ve havayolunun sorumluluğuna bağlı olduğundan tüm fiş ve faturaların saklanması gerekiyor. Bazı seyahat sigortaları ve kredi kartları da bagaj gecikmesi ya da kaybında teminat sunabiliyor, ancak süre sınırı, belge şartı ve ödeme üst limitine dikkat etmek gerekiyor. Bagaj gecikmesinin her zaman kalıcı kayıp anlamına gelmediği, valizin başka bir uçuşla gönderilmiş olabileceği de unutulmamalı.

Montreal Konvansiyonu'nda süreler belirli.

Montreal Konvansiyonu'nda süreler belirli.

Bagaj havayolu tarafından kayıp kabul edilirse ya da ulaşması gereken tarihten itibaren 21 gün içinde gelmezse yolcu haklarını ileri sürebiliyor, ancak bu otomatik tazminat anlamına gelmiyor. Gecikmede bagajın yolcunun kullanımına sunulduğu tarihten itibaren 21 gün içinde, hasarda ise bagajın teslim alınmasından itibaren en geç 7 gün içinde yazılı bildirimde bulunmak gerekiyor. Uluslararası uçuşlarda Montreal Konvansiyonu'ndaki bagaj sorumluluk üst sınırı, 28 Aralık 2024 itibarıyla yolcu başına 1.519 Özel Çekme Hakkı, yani SDR olarak uygulanıyor. Bu rakam her yolcuya ödenen sabit bir tutar değil ve talep edilebilecek miktar kanıtlanabilir zarara göre belirleniyor. Özel değer bildirimi yapılması ve ek ücret ödenmesi sorumluluk sınırını etkileyebilirken, Türkiye'den yapılan uçuşlarda uçuşun niteliği ve güzergâhına göre ulusal ya da uluslararası kuralların uygulanacağı belirtiliyor.

Valizi baştan korumak mümkün.

Valizi baştan korumak mümkün.

Valizin hem dışına hem içine ad ve iletişim bilgilerini içeren bir etiket ya da kart koymak, eski uçuşlara ait bagaj etiketlerini çıkarmak ve valiz ile içindeki eşyaların fotoğrafını çekmek riski azaltıyor. Pasaport, para, ilaç, elektronik cihaz ve değerli eşyaların el bagajında taşınması öneriliyor. Havayolu kurallarına uygun bir bagaj takip cihazı kullanmak da değerlendirilebilecek seçenekler arasında.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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