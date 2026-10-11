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Delhi-Chennai Seferini Yapan IndiGo Uçağında Powerbank Alev Aldı, Uçak Acil İniş Yaptı

Delhi-Chennai Seferini Yapan IndiGo Uçağında Powerbank Alev Aldı, Uçak Acil İniş Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
11.10.2026 - 20:08
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Delhi'den Chennai'ye giden IndiGo'nun 6E 6115 sefer sayılı uçağı, yolcularından birinin kişisel elektronik cihazından duman çıkması üzerine Hyderabad'a yönlendirildi. Kabin ekibi, bildirildiğine göre bir powerbank'ten çıkan yangını yangın söndürücüyle kontrol altına aldı. Uçak, Hyderabad'daki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'na güvenle indi.

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Duman, bir yolcunun cihazından yükseldi.

Duman, bir yolcunun cihazından yükseldi.

IndiGo'nun Delhi-Chennai hattında 11 Ekim Pazar günü gerçekleştirdiği 6E 6115 sefer sayılı uçuşta, yolculardan birinin kişisel elektronik cihazından duman çıktığı fark edildi. Bir powerbank'in alev aldığı bildirilirken kabin ekibi yangın söndürücü kullanarak müdahale etti ve durumu kontrol altına aldı.

Pilotlar uçağı Hyderabad'a yönlendirdi.

Pilotlar uçağı Hyderabad'a yönlendirdi.

IndiGo Sözcüsü, cihazdan duman çıkması üzerine pilotların uçağı yerleşik güvenlik prosedürlerine uygun şekilde Hyderabad'a yönlendirdiğini açıkladı. Havayolu, kabin ekibinin hızlı müdahalesiyle durumun kontrol altına alındığını da duyurdu.

Uçak Hyderabad'a güvenle indi.

Uçak Hyderabad'a güvenle indi.

6E 6115 sefer sayılı uçak, Hyderabad'ın Shamshabad bölgesindeki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'na güvenle iniş yaptı. Olay, lityum iyon bataryalara yönelik güvenlik endişelerinin sürdüğü bir dönemde yaşandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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