Delhi-Chennai Seferini Yapan IndiGo Uçağında Powerbank Alev Aldı, Uçak Acil İniş Yaptı
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Delhi'den Chennai'ye giden IndiGo'nun 6E 6115 sefer sayılı uçağı, yolcularından birinin kişisel elektronik cihazından duman çıkması üzerine Hyderabad'a yönlendirildi. Kabin ekibi, bildirildiğine göre bir powerbank'ten çıkan yangını yangın söndürücüyle kontrol altına aldı. Uçak, Hyderabad'daki Rajiv Gandhi Uluslararası Havalimanı'na güvenle indi.
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Duman, bir yolcunun cihazından yükseldi.
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Pilotlar uçağı Hyderabad'a yönlendirdi.
Uçak Hyderabad'a güvenle indi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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