Bir Dönemin Ünlü Havayolu Onur Air'in Uçakları Atatürk Havalimanı'nda Çürüyor
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1992'de kurulan ve bir dönem 30'dan fazla Airbus uçağı işleten Onur Air'in uçakları İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bakımsız şekilde bekliyor. Havadan çekilen görüntülerde Onur Air renklerini taşıyan bir Airbus'ın iki motorunun da olmadığı, ön kapısının açık ve kokpit camlarının hasarlı olduğu görüldü. Şirketin çöküş süreci Mart 2020'de başladı.
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Onur Air 2020'den beri uçmuyor.
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Bir uçak vergi borcu nedeniyle haczedildi.
Havalimanında başka şirketlerin uçakları da bekliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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