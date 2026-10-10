Bir Dönemin Ünlü Havayolu Onur Air'in Uçakları Atatürk Havalimanı'nda Çürüyor

Onur Air 1992'de İstanbul Atatürk Havalimanı merkezli olarak kuruldu ve 2000'li yıllarda iç hatlarda büyüdü. Filosu Airbus A320, A321 ve A330 tiplerinden oluşuyordu ve 2017'de 28 yolcu uçağı olduğu açıklandı. Şirketin uçuşları Mart 2020'de Covid-19 nedeniyle askıya alındı ve pandemi sonrasında yeniden uçuşa geçemedi. 2021'de bazı uçaklarına icra yoluyla el konuldu ve uçaklar seferden men edildi. Aynı yıl çalışanların alacakları ve maaş sorunları da gündeme geldi. Haberde şirketin iflasının 2025'te kesinleştiği belirtiliyor.