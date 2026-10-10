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Bir Dönemin Ünlü Havayolu Onur Air'in Uçakları Atatürk Havalimanı'nda Çürüyor

Bir Dönemin Ünlü Havayolu Onur Air'in Uçakları Atatürk Havalimanı'nda Çürüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 17:32
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1992'de kurulan ve bir dönem 30'dan fazla Airbus uçağı işleten Onur Air'in uçakları İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bakımsız şekilde bekliyor. Havadan çekilen görüntülerde Onur Air renklerini taşıyan bir Airbus'ın iki motorunun da olmadığı, ön kapısının açık ve kokpit camlarının hasarlı olduğu görüldü. Şirketin çöküş süreci Mart 2020'de başladı.

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Onur Air 2020'den beri uçmuyor.

Onur Air 2020'den beri uçmuyor.

Onur Air 1992'de İstanbul Atatürk Havalimanı merkezli olarak kuruldu ve 2000'li yıllarda iç hatlarda büyüdü. Filosu Airbus A320, A321 ve A330 tiplerinden oluşuyordu ve 2017'de 28 yolcu uçağı olduğu açıklandı. Şirketin uçuşları Mart 2020'de Covid-19 nedeniyle askıya alındı ve pandemi sonrasında yeniden uçuşa geçemedi. 2021'de bazı uçaklarına icra yoluyla el konuldu ve uçaklar seferden men edildi. Aynı yıl çalışanların alacakları ve maaş sorunları da gündeme geldi. Haberde şirketin iflasının 2025'te kesinleştiği belirtiliyor.

Bir uçak vergi borcu nedeniyle haczedildi.

Bir uçak vergi borcu nedeniyle haczedildi.

TC-ODB tescilli 1996 model Airbus A320-232, 2025'te vergi borcu nedeniyle haczedildi. İki ihalede alıcı çıkmayınca uçak pazarlıkla satışa sunuldu. Uçağın motorları, APU güç ünitesi ve bazı bağlantı parçaları eksik durumda.

Havalimanında başka şirketlerin uçakları da bekliyor.

Havalimanında başka şirketlerin uçakları da bekliyor.

Atatürk Havalimanı'nda başka şirketlere ait atıl uçaklar da bulunuyor. Bu uçakların bir kısmı hacizli, bir kısmı sahipsiz, bir kısmı ise uçuş ömrünü tamamlamış durumda. Hurdaya çıkan gövdelerin havalimanından kaldırılması isteniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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