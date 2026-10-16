Green Card Çekilişi 2027: ABD'li Yargıç Başvuruların 1 Kasım'da Açılmasını Emretti, Kayıt 30 Gün Sürecek

Karara göre Dışişleri Bakanlığı, seçilen başvuruları olağan usullerle ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işlemeye devam edecek. Bu süreç, o mali yıl için ayrılan vizeler tükenene ya da 30 Eylül 2027 gelene kadar sürecek. Hangisi önce olursa.

Normalde yaklaşık iki yıla yayılan işlemler bu kez yaklaşık 11 aya sığdırılmak zorunda. Seçilenlerin DS-260 formunu doldurması, medeni hal belgelerini toplaması, sağlık muayenesinden geçmesi ve konsolosluk mülakatına girmesi gerekiyor. ABD'de bulunanlar ise USCIS üzerinden statü değişikliği başvurusu yapabilecek ancak aynı 30 Eylül 2027 sınırı onlar için de geçerli.

Davanın ön tedbir aşamasında olduğu da hatırlatılıyor. Hükümetin karara itiraz ederek Yargıç Ohta'dan ya da Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesi'nden durdurma talep edebileceği belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı'nın 29 Ekim'e kadar yapması gereken resmi duyuru ise Green Card hayali kuranların bir sonraki büyük kilometre taşı olacak.