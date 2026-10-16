Green Card Çekilişi 2027: ABD'li Yargıç Başvuruların 1 Kasım'da Açılmasını Emretti, Kayıt 30 Gün Sürecek
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ABD'de yıllardır milyonlarca kişinin umutla beklediği Green Card çekilişinde yeni bir dönem başladı. San Diego'daki Güney Kaliforniya Federal Bölge Mahkemesi'nde görev yapan Yargıç Jinsook Ohta, 14 Ekim'de verdiği ön tedbir kararıyla Dışişleri Bakanlığı'nı 2027 Çeşitlilik Vizesi çekilişi için kayıtları açmaya çağırdı. Bakanlık başvuru dönemini bugüne kadar duyurmamıştı. Güncel takvime göre kayıtlar 1 Kasım'da başlayacak ve en az 30 gün açık kalacak.
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Yargıç Ohta, Dışişleri Bakanlığı'nın çekilişi başlatmamasını hukuka aykırı buldu ve kayıtların açılmasını emretti.
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Karar önce 18 Ekim'de açılış öngörüyordu, taraflar ortak talepte bulununca takvim iki hafta ertelendi.
Başvuru ücretsiz ve yalnızca internetten yapılıyor, para isteyen siteler ise dolandırıcılık riski taşıyor.
Şans eseri seçilen kişiler için süre dar: Vize işlemleri 30 Eylül 2027'de kapanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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