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Green Card Çekilişi 2027: ABD'li Yargıç Başvuruların 1 Kasım'da Açılmasını Emretti, Kayıt 30 Gün Sürecek

Green Card Çekilişi 2027: ABD'li Yargıç Başvuruların 1 Kasım'da Açılmasını Emretti, Kayıt 30 Gün Sürecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.10.2026 - 07:38
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ABD'de yıllardır milyonlarca kişinin umutla beklediği Green Card çekilişinde yeni bir dönem başladı. San Diego'daki Güney Kaliforniya Federal Bölge Mahkemesi'nde görev yapan Yargıç Jinsook Ohta, 14 Ekim'de verdiği ön tedbir kararıyla Dışişleri Bakanlığı'nı 2027 Çeşitlilik Vizesi çekilişi için kayıtları açmaya çağırdı. Bakanlık başvuru dönemini bugüne kadar duyurmamıştı. Güncel takvime göre kayıtlar 1 Kasım'da başlayacak ve en az 30 gün açık kalacak.

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Yargıç Ohta, Dışişleri Bakanlığı'nın çekilişi başlatmamasını hukuka aykırı buldu ve kayıtların açılmasını emretti.

Yargıç Ohta, Dışişleri Bakanlığı'nın çekilişi başlatmamasını hukuka aykırı buldu ve kayıtların açılmasını emretti.

Dava, Kaliforniyalı göç hukuku bürosu Red Eagle Law'ın Dışişleri Bakanı Marco Rubio aleyhine açtığı 'Red Eagle Law, L.C. v. Rubio' dosyası. Büro, bakanlığın 2027 Çeşitlilik Vizesi için başvuru dönemini ilan etmemesinin Kongre'nin onayladığı bir programı fiilen askıya aldığını savundu. Büronun kurucusu Curtis Morrison da yaşananı 'fiilen iptal' olarak tanımladı.

Yargıç Jinsook Ohta, bakanlığın kayıtları açmamasını 'keyfi ve gelişigüzel' bularak ön tedbir kararını verdi. Başvuru dönemi açılmadan kimsenin çekilişte seçilemeyeceğine dikkat çeken mahkeme, kararında 'Kayıt dönemi otuz gün sürecektir' ifadesine yer verdi.

Bakanlık 5 Kasım 2025'te giriş sürecinde değişikliğe gittiğini ve DV-2027 için tarihi 'mümkün olan en kısa sürede' açıklayacağını duyurmuştu. Ancak vize yılı 1 Ekim'de çekiliş yapılmadan başladı.

Karar önce 18 Ekim'de açılış öngörüyordu, taraflar ortak talepte bulununca takvim iki hafta ertelendi.

Karar önce 18 Ekim'de açılış öngörüyordu, taraflar ortak talepte bulununca takvim iki hafta ertelendi.

İlk versiyonda duyurunun 15 Ekim'e kadar yapılması, kayıtların ise 18 Ekim'de açılması isteniyordu. Seçilen kişilere bildirim için son tarih de 19 Kasım'dı. Taraflar mahkemeden ek süre isteyince yargıç takvimi iki hafta öteledi.

Güncel takvim şöyle:

29 Ekim: Dışişleri Bakanlığı kayıt dönemini, resmi başvuru sitesini ve katılım şartlarını kendi kanallarından duyuracak.

1 Kasım: Kayıtlar açılacak ve en az 30 gün açık kalacak.

3 Aralık: Seçilen kişilere bildirim yapılacak.

Başvuru ücretsiz ve yalnızca internetten yapılıyor, para isteyen siteler ise dolandırıcılık riski taşıyor.

Başvuru ücretsiz ve yalnızca internetten yapılıyor, para isteyen siteler ise dolandırıcılık riski taşıyor.

Program, ABD'ye az göç veren ülkelerin vatandaşlarına yılda 55.000'e kadar kalıcı oturum hakkı veriyor. Başvurular geleneksel olarak yalnızca dvprogram.state.gov üzerinden, çevrim içi alınıyor. Kâğıt başvuru kabul edilmiyor.

Kayıt genellikle ücretsiz. Uzmanlar, seçilmeyi garanti ettiğini söyleyip para isteyen siteler ve aracılara karşı uyarıyor.

Katılımcıların eğitim ya da mesleki deneyim şartını karşılaması, uygun ülke kapsamında olması ve güvenlik taramasından geçmesi gerekiyor. Çekilişte adının çıkması da vize garantisi anlamına gelmiyor, çünkü vize numarasının sınırlar içinde kalması şart.

Geçen dönem rakamlar ise dikkat çekiciydi. DV-2026 için 2 Ekim-7 Kasım 2024 arasında alınan başvurularda 20 milyon 822 bin 624 geçerli giriş kaydedildi. Eşler ve çocuklar dahil yaklaşık 129.516 kişi seçildi.

Şans eseri seçilen kişiler için süre dar: Vize işlemleri 30 Eylül 2027'de kapanıyor.

Şans eseri seçilen kişiler için süre dar: Vize işlemleri 30 Eylül 2027'de kapanıyor.

Karara göre Dışişleri Bakanlığı, seçilen başvuruları olağan usullerle ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde işlemeye devam edecek. Bu süreç, o mali yıl için ayrılan vizeler tükenene ya da 30 Eylül 2027 gelene kadar sürecek. Hangisi önce olursa.

Normalde yaklaşık iki yıla yayılan işlemler bu kez yaklaşık 11 aya sığdırılmak zorunda. Seçilenlerin DS-260 formunu doldurması, medeni hal belgelerini toplaması, sağlık muayenesinden geçmesi ve konsolosluk mülakatına girmesi gerekiyor. ABD'de bulunanlar ise USCIS üzerinden statü değişikliği başvurusu yapabilecek ancak aynı 30 Eylül 2027 sınırı onlar için de geçerli.

Davanın ön tedbir aşamasında olduğu da hatırlatılıyor. Hükümetin karara itiraz ederek Yargıç Ohta'dan ya da Dokuzuncu Daire Temyiz Mahkemesi'nden durdurma talep edebileceği belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı'nın 29 Ekim'e kadar yapması gereken resmi duyuru ise Green Card hayali kuranların bir sonraki büyük kilometre taşı olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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