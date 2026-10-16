Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar'daki Rol Arkadaşı Özgür Ozan Sorusunu Tiye Aldığı Anlar Yeniden Gündem Oldu

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şevket Çoruh'a, Özgür Ozan'la iyi bir ikili olup olmadıkları soruldu. Usta oyuncu hiç istifini bozmadan 'Ben çok katılmıyorum iyi ikili olduğumuza' dedi. Bununla da kalmadı: 'Normalde çok hoşlandığım bir insan değil.' Şaşıran muhabir 'Ciddi mi söylüyorsunuz?' diye sorunca Çoruh oyunu bozmadı. 'Görüşmüyorum bile. İşte tek başıma geldim buraya. Yoksa normalde 'Hadi gel, beraber gidelim' derdim' diye ekledi. Bu soruyla ikide bir karşılaşmaktan sıkılıp sıkılmadığı sorulan Çoruh, 'Yeter artık' diyerek bir atasözüyle noktayı koydu: 'Öküz ölür, ortaklık bozulur.' Yani dizi bitti, ortaklık da bitti. 20 yıllık dostluğu bilenler için bu sözlerin şaka olduğu belli. Yine de esprinin altında küçük bir gerçek de yatıyor: Uzun soluklu bir dizi bittiğinde, her gün aynı sette buluşan oyuncular ister istemez farklı projelere dağılıyor.