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Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar'daki Rol Arkadaşı Özgür Ozan Sorusunu Tiye Aldığı Anlar Yeniden Gündem Oldu

Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar'daki Rol Arkadaşı Özgür Ozan Sorusunu Tiye Aldığı Anlar Yeniden Gündem Oldu

Arka Sokaklar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 09:12
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Arka Sokaklar'da tam 20 yıl boyunca omuz omuza çalışan Mesut Komiser ile Hüsnü Çoban, ekranın en sevilen ikililerinden biriydi. Geçtiğimiz ay görüntülenen Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar'ın bitmesinin ardından yaptığı açıklamalar,  Usta oyuncunun bu kez verdiği yanıt, muhabiri bile bir an ciddi ciddi şaşırttı.

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Şevket Çoruh ve Özgür Ozan, Arka Sokaklar'da 20 yıl boyunca ekranın en sevilen ikilisiydi.

Şevket Çoruh ve Özgür Ozan, Arka Sokaklar'da 20 yıl boyunca ekranın en sevilen ikilisiydi.

2006'da Kanal D'de başlayan Arka Sokaklar, 751 haftalık yolculuğun ardından geçtiğimiz temmuz ayında ekrana veda etti. Senarist Ozan Yurdakul, D Media ve Kanal D'nin yeni sezonda devam etmeme kararı aldığını duyurmuştu. 

Dizinin belki de en sevilen ikilisi, Şevket Çoruh'un Mesut Komiser'i ile Özgür Ozan'ın Hüsnü Çoban'ıydı. Bu dostluk kameraların arkasında da sürüyordu. Çoruh, Murat Evgin'in YouTube programı Murat'la Çok Yakın'da rol arkadaşını 'hastalık hastası' diye anlatmış, arabasında tansiyon aleti taşıdığını söyleyerek herkesi kahkahaya boğmuştu. Aynı sohbette aralarındaki bağı, hocaları Müjdat Gezen ile Savaş Dinçel'in dostluğuna benzettiğini de söylemişti. Finalin ardından yollar şimdilik ayrıldı. Özgür Ozan, TOD'un yeni dizisi Ölüm Bizi Ayırana Dek'in kadrosuna katıldı.

Şevket Çoruh, Özgür Ozan sorusuna "Öküz ölür, ortaklık bozulur" diyerek esprili bir yanıt verdi.

Şevket Çoruh, Özgür Ozan sorusuna "Öküz ölür, ortaklık bozulur" diyerek esprili bir yanıt verdi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şevket Çoruh'a, Özgür Ozan'la iyi bir ikili olup olmadıkları soruldu. Usta oyuncu hiç istifini bozmadan 'Ben çok katılmıyorum iyi ikili olduğumuza' dedi. Bununla da kalmadı: 'Normalde çok hoşlandığım bir insan değil.' Şaşıran muhabir 'Ciddi mi söylüyorsunuz?' diye sorunca Çoruh oyunu bozmadı. 'Görüşmüyorum bile. İşte tek başıma geldim buraya. Yoksa normalde 'Hadi gel, beraber gidelim' derdim' diye ekledi. Bu soruyla ikide bir karşılaşmaktan sıkılıp sıkılmadığı sorulan Çoruh, 'Yeter artık' diyerek bir atasözüyle noktayı koydu: 'Öküz ölür, ortaklık bozulur.' Yani dizi bitti, ortaklık da bitti. 20 yıllık dostluğu bilenler için bu sözlerin şaka olduğu belli. Yine de esprinin altında küçük bir gerçek de yatıyor: Uzun soluklu bir dizi bittiğinde, her gün aynı sette buluşan oyuncular ister istemez farklı projelere dağılıyor.

Şevket Çoruh'un yeniden gündem olan şaka dolu açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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