Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar'daki Rol Arkadaşı Özgür Ozan Sorusunu Tiye Aldığı Anlar Yeniden Gündem Oldu
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Arka Sokaklar'da tam 20 yıl boyunca omuz omuza çalışan Mesut Komiser ile Hüsnü Çoban, ekranın en sevilen ikililerinden biriydi. Geçtiğimiz ay görüntülenen Şevket Çoruh'un Arka Sokaklar'ın bitmesinin ardından yaptığı açıklamalar, Usta oyuncunun bu kez verdiği yanıt, muhabiri bile bir an ciddi ciddi şaşırttı.
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Şevket Çoruh ve Özgür Ozan, Arka Sokaklar'da 20 yıl boyunca ekranın en sevilen ikilisiydi.
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Şevket Çoruh, Özgür Ozan sorusuna "Öküz ölür, ortaklık bozulur" diyerek esprili bir yanıt verdi.
Şevket Çoruh'un yeniden gündem olan şaka dolu açıklamasını buradan dinleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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