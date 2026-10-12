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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ının da Dahil Olduğu Ölüm Bizi Ayırana Dek Dizisine Dört İsim Katıldı

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ının da Dahil Olduğu Ölüm Bizi Ayırana Dek Dizisine Dört İsim Katıldı

Arka Sokaklar yerli dizi dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 10:26 Son Güncelleme: 12.10.2026 - 10:28
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TOD'un merakla beklenen yeni dizisi Ölüm Bizi Ayırana Dek için geri sayım başladı. Ekip cumartesi günü okuma provasında bir araya geldi, kamera karşısına geçmeye ise sadece günler kaldı. Kadro da son anda genişledi: Tolgahan Sayışman, Rabia Soytürk ve Pelin Akil'in başrolündeki hikayeye dört yeni isim daha dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Ölüm Bizi Ayırana Dek, Tolgahan Sayışman'ın yaklaşık üç yıllık aranın ardından setlere dönüşü olacak.

Ölüm Bizi Ayırana Dek, Tolgahan Sayışman'ın yaklaşık üç yıllık aranın ardından setlere dönüşü olacak.

Elveda Rumeli ve Lale Devri ile ekranın sevilen yüzleri arasına giren Tolgahan Sayışman, son dönemde Arjen ve Aynasız Haluk ile izleyici karşısına çıkmıştı. Uzun süredir merak edilen Tolgahan Sayışman'ın yeni dizisi ise dijitalden geldi.

ARC Film'in Digiturk'ün dijital platformu TOD için hazırladığı Ölüm Bizi Ayırana Dek, 10 bölüm olarak planlanıyor. Sayışman'ın canlandıracağı Uygar, eşi Işıl'ın baskısından bunalmış karizmatik bir inşaat mühendisi. Bursa'ya yaptığı bir iş gezisinde tanıştığı Azra'ya âşık olunca evliliğindeki fırtına da kopuyor.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, bu kez Işıl'ın varlıklı babası İzzet'e hayat verecek.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, bu kez Işıl'ın varlıklı babası İzzet'e hayat verecek.

2006'dan bu yana polis üniformasıyla ekran başına kilitlenen izleyicilerin karşısına çıkan Özgür Ozan, Arka Sokaklar'ın Temmuz'da sona ermesinin ardından yeni adresini çabuk buldu. Usta oyuncu bu kez bambaşka bir rolde: güçlü ve varlıklı iş insanı İzzet Akay. İzzet, Pelin Akil'in canlandıracağı Işıl'ın babası, yani Uygar'ın kayınpederi.

Uygar'ın âşık olacağı Azra'yı Teşkilat'tan ayrılan Rabia Soytürk oynayacak. Işıl'ın kardeşi Kuzey rolü İsmail Ege Şaşmaz'ın, Gaye Berfin Ant'ın, Selin ise Melis Senozan'ın.

Diriliş: Ertuğrul'un Sadeddin Köpek'i Murat Garipağaoğlu, Azra'nın babası Suat olarak kadroya katıldı.

Diriliş: Ertuğrul'un Sadeddin Köpek'i Murat Garipağaoğlu, Azra'nın babası Suat olarak kadroya katıldı.
www.birsenaltuntas.com

Ölüm Bizi Ayırana Dek oyuncuları arasına okuma provasıyla birlikte dört yeni isim eklendi. Diriliş: Ertuğrul'daki Sadeddin Köpek rolüyle hafızalara kazınan Murat Garipağaoğlu, Azra'nın babası Suat'ı canlandıracak. Eren Hacısalioğlu Uygar'ın arkadaşı Kerem, Sena Dilber ise Azra'nın yakın arkadaşı Sema olacak. Nihayet Şahin de Azra'nın çalıştığı mağazadaki iş arkadaşı Neslihan rolüyle hikâyeye dahil oldu.

Serdar Gözelekli'nin yönettiği, senaryosunu Aslı Zengin ile Banu Zengin Tak'ın yazdığı dizi perşembe günü, yani 15 Ekim'de sete çıkacak. Yayın tarihi için ise TOD henüz bir açıklama yapmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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