Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ının da Dahil Olduğu Ölüm Bizi Ayırana Dek Dizisine Dört İsim Katıldı
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TOD'un merakla beklenen yeni dizisi Ölüm Bizi Ayırana Dek için geri sayım başladı. Ekip cumartesi günü okuma provasında bir araya geldi, kamera karşısına geçmeye ise sadece günler kaldı. Kadro da son anda genişledi: Tolgahan Sayışman, Rabia Soytürk ve Pelin Akil'in başrolündeki hikayeye dört yeni isim daha dahil oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Ölüm Bizi Ayırana Dek, Tolgahan Sayışman'ın yaklaşık üç yıllık aranın ardından setlere dönüşü olacak.
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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan, bu kez Işıl'ın varlıklı babası İzzet'e hayat verecek.
Diriliş: Ertuğrul'un Sadeddin Köpek'i Murat Garipağaoğlu, Azra'nın babası Suat olarak kadroya katıldı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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