Uzmanlar Uyardı: Zararı Akciğeri Etkilemenin Ötesinde 'Geri Dönüşü Yok'! O Ürünlerin Hayati Tehlikesi Var!

Akgün'ün ifade ettiği üzere e-sigara kullanımının, bronşlarda daralma etkisiyle kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım, kronik bronşit ve amfizem riskinin artmasıyla ve geri dönüşü olmayan akciğer hasarına yol açabiliyor. Dahası, bu hasar ölümle sonuçlanabiliyor.

Elektronik sigaraların bilinen solunum hastalıklarının yanı sıra, pıhtılaşma bozuklukları, hipertansiyon, taşikardi, ritim bozuklukları, koroner arter hastalığı, aort genişlemesi gibi kalp damar sisteminde zararlara yol açtığı öngörülüyor. Uzmanlar, mide bulantısı, mide yanması, ağız kuruluğu, hazımsızlık ve ishal gibi gastrointestinal sistem bozukluklarına da işaret ediyor.