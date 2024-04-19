Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Uzmanlar Uyardı: Zararı Akciğeri Etkilemenin Ötesinde 'Geri Dönüşü Yok'! O Ürünlerin Hayati Tehlikesi Var!

Uzmanlar Uyardı: Zararı Akciğeri Etkilemenin Ötesinde 'Geri Dönüşü Yok'! O Ürünlerin Hayati Tehlikesi Var!

sigara
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
19.04.2024 - 10:22

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metin Akgün, daha az zararlı olduğu idda edilen elektronik sigaralar hakkında uyardı. Tüm elektronik sigaraların farklı miktarlarda nikotin içerseler de zararlı kimyasallarla sağlığa zararlarından söz etti. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metin Akgün, "tütün dumanı solumayı taklit eden" cihazlar olduğunu vurguladı ve zararlarının altını çizdi!

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metin Akgün, "tütün dumanı solumayı taklit eden" cihazlar olduğunu vurguladı ve zararlarının altını çizdi!

AA'nın haberine göre profesör doktor Akgün, cihazların çalışma prensibiyle birlikte zararlarından söz ederken: 'Bu cihazlar, kullanıcı tarafından solunan aerosolleri oluşturmak için bir sıvıyı ısıtır. Bir ısıtma kaynağı, pil gibi bir güç kaynağı ve sıvıyla dolu kartuş veya tank gibi bir kaptan oluşur. Daha az zararlı olduğu iddia edilen tüm e-sigaralar, değişen miktarlarda nikotin ve zararlı kimyasallar içerir. Nikotinsiz olduğu iddia edilen bazı ürünlerin de nikotin içerdiği tespit edilmiştir' ifadelerini kullandı.

Tütün piyasaya sürülen ilk nesil e-sigaraların, geleneksel sigaralara daha fazla benzeme eğiliminde olduğunu hatırlattı!

Tütün piyasaya sürülen ilk nesil e-sigaraların, geleneksel sigaralara daha fazla benzeme eğiliminde olduğunu hatırlattı!

Daha az zararlı olduğu iddia edilen elektronik sigaralar, bağımlılığı artırıyor. Akgün, 'E-sigaralar, giderek sigaradan farklılaşan cihazlar haline gelirken, daha önceki modellerde bulunan sıvı nikotinin yerine daha yüksek doz nikotin salıveren nikotin tuzu kullanılan cihazlar piyasaya sürüldü. Puff bar şeklindeki tek kullanımlık olan bu cihazlar, birçok zararlı kimyasalın yanı sıra çok yüksek doz nikotin içerebilmektedir. Sözde 'daha az zararlı' diye sigara içenlere alternatif olarak sunulan elektronik sigaralar, yeni bağımlılar yaratmakta ve sonrasında geleneksel sigarayla birlikte kullanılmaktadır. Çünkü yüksek doz nikotin içeren bu ürünlerle nikotin bağımlısı olan gençlerin, diğer tütün ürünlerini de kullanması kaçınılmazdır.' diyor.

Söz konusu ürünlerin zararlarının yanı sıra bağımlılığı da artırdığını gözler önüne seriyor: "E-sigara içen gençlerde, geleneksel sigara kullanımının da 3 kat arttığı gösterilmiştir."

Söz konusu ürünlerin zararlarının yanı sıra bağımlılığı da artırdığını gözler önüne seriyor: "E-sigara içen gençlerde, geleneksel sigara kullanımının da 3 kat arttığı gösterilmiştir."

Söz konusu elektronik sigara olunca oluşan buhar da ele alınıyor: Zararsız olduğu söylenen elektronik sigaranın su buharında ağır metallar mi var?

Söz konusu elektronik sigara olunca oluşan buhar da ele alınıyor: Zararsız olduğu söylenen elektronik sigaranın su buharında ağır metallar mi var?

Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyesi Akgün, elektronik sigaranın ürettiği kimyasalları bir bir saydı: 'Elektronik sigara esas olarak propilen glikol ve/veya gliserin, etilen alkol, polietilen glikol, diasetil, E vitamini asetatı, dietilen glikol gibi kimyasallar, civa, kurşun, nikel, krom gibi ağır metaller; genellikle nikotin ancak olasılıkla bazen esrar (cannabis) gibi 80'den fazla zararlı kimyasal ve 16 binden fazla çeşitte aromalar içerir. Ayrıca e-sigaranın içeriğindeki sıvıyla temas eden metal kısımları ısınırken, sıvıyla kimyasal reaksiyona girebilir. Dezenfektan madde gibi karbonil bileşikleri de dahil olmak üzere birçok kimyasal üretilebilir.'

En büyük tehlikenin altı çizildi: "İçinde neyin bulunduğunu kontrol eden ve engelleyen bir sistem yok!"

En büyük tehlikenin altı çizildi: "İçinde neyin bulunduğunu kontrol eden ve engelleyen bir sistem yok!"

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyesi Doç. Dr. Seyhan Us Dülger ise bir diğer tehlikenin altını çizdi: 

'Çocuklarda ve gençlerde öğrenme zorluğu, beyin gelişiminin bozulması gibi çok daha kötü sonuçlara yol açmaktadır. Ülkemizde satışı yasak olmasına rağmen, gençlerin kolaylıkla ulaştığı puff barların içinde tam olarak neyin bulunduğunu kontrol eden ve engelleyen bir sistem yoktur, içinde esrar bulunan puff barın bir kez kullanımıyla dahi akut psikoz nedeniyle acile başvuran çocuklar ve gençler görülebilmektedir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki, elektronik sigaranın zararları neler?

Peki, elektronik sigaranın zararları neler?

Akgün'ün ifade ettiği üzere e-sigara kullanımının, bronşlarda daralma etkisiyle kronik obstrüktif akciğer hastalığı, astım, kronik bronşit ve amfizem riskinin artmasıyla ve geri dönüşü olmayan akciğer hasarına yol açabiliyor. Dahası, bu hasar ölümle sonuçlanabiliyor. 

Elektronik sigaraların bilinen solunum hastalıklarının yanı sıra, pıhtılaşma bozuklukları, hipertansiyon, taşikardi, ritim bozuklukları, koroner arter hastalığı, aort genişlemesi gibi kalp damar sisteminde zararlara yol açtığı öngörülüyor. Uzmanlar, mide bulantısı, mide yanması, ağız kuruluğu, hazımsızlık ve ishal gibi gastrointestinal sistem bozukluklarına da işaret ediyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın