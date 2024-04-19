Uzmanlar Uyardı: Zararı Akciğeri Etkilemenin Ötesinde 'Geri Dönüşü Yok'! O Ürünlerin Hayati Tehlikesi Var!
Uzmanlar Uyardı: Zararı Akciğeri Etkilemenin Ötesinde 'Geri Dönüşü Yok'! O Ürünlerin Hayati Tehlikesi Var!
Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metin Akgün, daha az zararlı olduğu idda edilen elektronik sigaralar hakkında uyardı. Tüm elektronik sigaraların farklı miktarlarda nikotin içerseler de zararlı kimyasallarla sağlığa zararlarından söz etti.
İşte, detaylar...
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Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metin Akgün, "tütün dumanı solumayı taklit eden" cihazlar olduğunu vurguladı ve zararlarının altını çizdi!
Tütün piyasaya sürülen ilk nesil e-sigaraların, geleneksel sigaralara daha fazla benzeme eğiliminde olduğunu hatırlattı!
Söz konusu ürünlerin zararlarının yanı sıra bağımlılığı da artırdığını gözler önüne seriyor: "E-sigara içen gençlerde, geleneksel sigara kullanımının da 3 kat arttığı gösterilmiştir."
Söz konusu elektronik sigara olunca oluşan buhar da ele alınıyor: Zararsız olduğu söylenen elektronik sigaranın su buharında ağır metallar mi var?
En büyük tehlikenin altı çizildi: "İçinde neyin bulunduğunu kontrol eden ve engelleyen bir sistem yok!"
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Peki, elektronik sigaranın zararları neler?
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