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Burun Estetiği Yaptıracaklara Uzman Tavsiyesi 'Asıl Amaç Doğal Görünüm'! Burun Yüze Uyumlu Olmalı!

Burun Estetiği Yaptıracaklara Uzman Tavsiyesi 'Asıl Amaç Doğal Görünüm'! Burun Yüze Uyumlu Olmalı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
09.05.2024 - 01:45 Son Güncelleme: 09.05.2024 - 01:50

Son dönemlerde gündemden düşmeyen estetik tartışmalarına uzman yorumu geldi. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Yazıcı, burun estetiklerinde asıl amacın doğallık olduğunu vurguladı. Yüze uygun bir burun elde etmek için yapılması gerekenlere değindi. 

İşte, detaylar...

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Uzman görüşü: Burun estetiğinde asıl amaç, yüze uyumlu ve doğal bir görünüm elde etmek!

Uzman görüşü: Burun estetiğinde asıl amaç, yüze uyumlu ve doğal bir görünüm elde etmek!

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Yazıcı, “Burun estetiği operasyonundaki asıl amacımız yüzümüze uyumlu, doğal görünümlü burun elde etmektir” dedi.

Burun estetiğinde nelerin değiştirilebileceği hakkında yorumda bulunan Yazıcı, burunda kemer ve kanatlara dikkat çekti.

Burun estetiğinde nelerin değiştirilebileceği hakkında yorumda bulunan Yazıcı, burunda kemer ve kanatlara dikkat çekti.

Opr. Dr. Yazıcı, “Burun sırtına kemer varsa düzeltilebilir. Karşıdan görüldüğünde burun kanatları genişse bunlar daraltılıp daha kibar bir burun elde edilebilir.' açıklamasında bulundu.

İhtiyaç durumuna göre, burun ucu kaldırılabilir ya da genişletip daraltılabilir.

İhtiyaç durumuna göre, burun ucu kaldırılabilir ya da genişletip daraltılabilir.

'Burun ucu yukarıya kaldırılabilir. İhtiyaç durumuna göre genişletilip, daraltılabilir.' diyen operatör doktor, operasyonlarda asıl amaçtan sapılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Doğal görünüm ve yüze uyum önemli.

Tüm bunların yanında, burun deliklerindeki asimetriler de operasyonla giderilebilir.

Tüm bunların yanında, burun deliklerindeki asimetriler de operasyonla giderilebilir.

Opr. Dr. İbrahim Yazıcı'nın İHA muhabirlerine yaptığı açıklamaya göre, hastanın nefes almasına engel olan burun deliklerinde asimetri sorunlarına da operasyon ile müdehale edilebilir. Gerekli durumlarda, burun delikleri ve burun küçültülebilir.

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