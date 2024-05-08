Burun Estetiği Yaptıracaklara Uzman Tavsiyesi 'Asıl Amaç Doğal Görünüm'! Burun Yüze Uyumlu Olmalı!

Opr. Dr. İbrahim Yazıcı'nın İHA muhabirlerine yaptığı açıklamaya göre, hastanın nefes almasına engel olan burun deliklerinde asimetri sorunlarına da operasyon ile müdehale edilebilir. Gerekli durumlarda, burun delikleri ve burun küçültülebilir.