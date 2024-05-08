Burun Estetiği Yaptıracaklara Uzman Tavsiyesi 'Asıl Amaç Doğal Görünüm'! Burun Yüze Uyumlu Olmalı!
Burun Estetiği Yaptıracaklara Uzman Tavsiyesi 'Asıl Amaç Doğal Görünüm'! Burun Yüze Uyumlu Olmalı!
Son dönemlerde gündemden düşmeyen estetik tartışmalarına uzman yorumu geldi. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. İbrahim Yazıcı, burun estetiklerinde asıl amacın doğallık olduğunu vurguladı. Yüze uygun bir burun elde etmek için yapılması gerekenlere değindi.
İşte, detaylar...
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Uzman görüşü: Burun estetiğinde asıl amaç, yüze uyumlu ve doğal bir görünüm elde etmek!
Burun estetiğinde nelerin değiştirilebileceği hakkında yorumda bulunan Yazıcı, burunda kemer ve kanatlara dikkat çekti.
İhtiyaç durumuna göre, burun ucu kaldırılabilir ya da genişletip daraltılabilir.
Tüm bunların yanında, burun deliklerindeki asimetriler de operasyonla giderilebilir.
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