Uzmanlar Yeni Covid Varyantı 'FLiRT'in Belirtilerini Açıkladı! Covid Geri mi Dönüyor?

Şimdilik böyle bir durumun söz konusu olduğu düşünülmüyor. Çünkü virüsün, genel bulaşma seviyeleri düşük kalıyor; bu da bu varyantların bulaşıcı olmasına rağmen virüsün yayılmasını önemli ölçüde artırmadıklarını gösteriyor.

Adalja, 'Covid hiçbir zaman ortadan kaybolmadı ve hiçbir zaman da ortadan kaybolmayacak' diyor.