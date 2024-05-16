Uzmanlar Yeni Covid Varyantı 'FLiRT'in Belirtilerini Açıkladı! Covid Geri mi Dönüyor?
Uzmanlar Yeni Covid Varyantı 'FLiRT'in Belirtilerini Açıkladı! Covid Geri mi Dönüyor?
Kaynak: https://www.washingtonpost.com/health...
Psikolojik ve ekonomik anlamda etkilerinin hâlâ silinmediği, milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, bir kez daha evrim geçirdi. Mayıs ayında İngiltere'de 2 bin yeni vaka teşhis edildi. Yeni Covid varyantı, uzmanlar tarafından 'FLiRT' olarak adlandırıldı. Peki, yeni Covid varyantının belirtileri neler?
İşte detaylar?
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The Washington Post, yeni varyanta dair uzman açıklamalarını, Covid-19'un yeni 'FLiRT' hakkında bilmeniz gerekenler başlığının altında yayımladı.
Uzmanlar, 'FLiRT' adı verilen yeni varyantın bulaşılığını araştırıyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında, yeni varyantın ne anlama geleceğini merak ediliyor.
Uzmanlar, virüsün evrimleşmeye devam edeceğini kabul ediyor ancak KP.2 konusunda özellikle endişeli değiller.
Yeni Covid-19 varyantının (FLiRT) semptomları nelerdir?
Peki, yeni Covid-19 varyantının (FLiRT) ciddi hastalıklara neden olur mu?
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Aşılar yeni varyantta işe yarıyor mu?
Tüm bunlar akla tek bir soruyu getiriyor: Covid geri mi dönüyor?
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