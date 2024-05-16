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Uzmanlar Yeni Covid Varyantı 'FLiRT'in Belirtilerini Açıkladı! Covid Geri mi Dönüyor?

Uzmanlar Yeni Covid Varyantı 'FLiRT'in Belirtilerini Açıkladı! Covid Geri mi Dönüyor?

Covid-19
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.05.2024 - 20:44 Son Güncelleme: 16.05.2024 - 20:45

Psikolojik ve ekonomik anlamda etkilerinin hâlâ silinmediği, milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, bir kez daha evrim geçirdi. Mayıs ayında İngiltere'de 2 bin yeni vaka teşhis edildi. Yeni Covid varyantı, uzmanlar tarafından 'FLiRT' olarak adlandırıldı. Peki, yeni Covid varyantının belirtileri neler? 

İşte detaylar?

Kaynak: https://www.washingtonpost.com/health...
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The Washington Post, yeni varyanta dair uzman açıklamalarını, Covid-19'un yeni 'FLiRT' hakkında bilmeniz gerekenler başlığının altında yayımladı.

The Washington Post, yeni varyanta dair uzman açıklamalarını, Covid-19'un yeni 'FLiRT' hakkında bilmeniz gerekenler başlığının altında yayımladı.

Uzmanlar, bu yılın büyük bölümünde, koronavirüsün JN.1 varyantının, Covid vakalarının ezici çoğunluğunu oluşturduğunu ifade ediyor. Ancak son dönemlerde KP.2 adı verilen yeni varyant da yaygınlaşıyor.

Uzmanlar, 'FLiRT' adı verilen yeni varyantın bulaşılığını araştırıyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında, yeni varyantın ne anlama geleceğini merak ediliyor.

Uzmanlar, 'FLiRT' adı verilen yeni varyantın bulaşılığını araştırıyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında, yeni varyantın ne anlama geleceğini merak ediliyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), KP.2 isimli bir varyantı takip ettiğini ve bu varyantın diğer türlerden daha ağır bir hastalığa yol açtığına dair bir kanıt bulunmadığını belirtiyor. Laboratuvar testleri, KP.2'nin enfeksiyon oranlarında veya bulaşma hızında bir artışa neden olmadığını gösteriyor.

Uzmanlar, virüsün evrimleşmeye devam edeceğini kabul ediyor ancak KP.2 konusunda özellikle endişeli değiller.

Uzmanlar, virüsün evrimleşmeye devam edeceğini kabul ediyor ancak KP.2 konusunda özellikle endişeli değiller.

CDC, bir diğer yeni varyant olan KP.1.1'i de tanımladı. Ancak bu iki yeni varyantın lideri KP.2., bilim insanları tarafından 'FLiRT' olarak adlandırılan bir grup koronavirüs varyantına ait olan KP.2 ve KP.1.1, SARSCoV2 virüsünün spike proteininde bulunan mutasyonların bir kombinasyonunu ifade ediyor.

Yeni Covid-19 varyantının (FLiRT) semptomları nelerdir?

Yeni Covid-19 varyantının (FLiRT) semptomları nelerdir?

KP.2'nin semptomları, önceki virüs versiyonlarına benzer şekilde ateş, titreme, öksürük ve kas veya vücut ağrıları içeriyor. Öksürük de yine semptomlar arasında yer alıyor. 

Bu varyantın tedavi yönergeleri, semptomları hafifletmek için reçetesiz ilaçların kullanımını içeriyor ve önceki varyantlarla tutarlı. Yine de uzmanlar uyarıyor: Ciddi hastalık riski yüksek olan kişiler için hekim kontrolünde tedavi gerekebilir. 

Peki, yeni Covid-19 varyantının (FLiRT) ciddi hastalıklara neden olur mu?

Peki, yeni Covid-19 varyantının (FLiRT) ciddi hastalıklara neden olur mu?

Ciddi komplikasyon riski yüksek olan kişiler arasında yaşlı yetişkinler, kronik hastalığı bulunan kişiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlar bulunuyor. Bu kişiler genel popülasyonla karşılaştırıldığında daha ağır semptomlar ve komplikasyonlar yaşayabilir ve hastaneye kaldırılma veya ölüm riski daha yüksek olabilir.

Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi'nde kıdemli akademisyen olan Amesh Adalja, bu hastaların hastalandıklarında sağlık kuruluşlarına başvurmalarını öneriyor. 

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Aşılar yeni varyantta işe yarıyor mu?

Aşılar yeni varyantta işe yarıyor mu?

Şu ana kadar yapılan araştırmalar, mevcut aşıların yeni varyantta işe yaradığını gösteriyor. Fakat uzmanları, sonbaharda beklenen koronavirüs aşısının yeni formülasyonunun daha da güçlü bir koruma sağlayabileceğini, çünkü muhtemelen yeni varyantı engelleyecek şekilde tasarlanacağını tahmin ediyor.

Tüm bunlar akla tek bir soruyu getiriyor: Covid geri mi dönüyor?

Tüm bunlar akla tek bir soruyu getiriyor: Covid geri mi dönüyor?

Şimdilik böyle bir durumun söz konusu olduğu düşünülmüyor. Çünkü virüsün, genel bulaşma seviyeleri düşük kalıyor; bu da bu varyantların bulaşıcı olmasına rağmen virüsün yayılmasını önemli ölçüde artırmadıklarını gösteriyor. 

Adalja, 'Covid hiçbir zaman ortadan kaybolmadı ve hiçbir zaman da ortadan kaybolmayacak' diyor.

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