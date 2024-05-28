Komedyen Doğu Demirkol'dan Filistin'e Destek: Tüm Açık Hava Gösterilerinin Gelirlerini Bağışlayacak
Komedyen Doğu Demirkol'dan Filistin'e Destek: Tüm Açık Hava Gösterilerinin Gelirlerini Bağışlayacak
Komedyen ve oyuncu Doğu Demirkol'dan Filistin'e destek geldi. Demirkol, bu yaz gerçekleştireceği tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin'e bağışlayacağını açıkladı.
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İsrail, Gazze'nin güneyinde sivillerin son sığınağı olan Refah'ta bir çadır kenti vurdu.Son bilgilere göre ölü sayısı 45'e yükselmiş durumda. 200'den fazla da yaralı var. Hayatını kaybedenlerin yarısından fazlasının kadın ve çocuklar olduğu öğrenildi.
İsrail'in Refah'ta sivillerin bulunduğu çadır kenti bombalaması sonrası Demirkol, freepalestine (özgürfilistin) etiketi ile sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımında, ''Bu yaz oynanacak açık hava oyunlarımın hepsinin bütün geliri Filistin'e gönderilecektir'' diye yazdı.
İşte o paylaşım:
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