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Havada Panik Anlar: Kabin Basınç Arızası Nedeniyle Uçak Acil İniş Yaptı

Havada Panik Anlar: Kabin Basınç Arızası Nedeniyle Uçak Acil İniş Yaptı

Antalya Uçak
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.05.2024 - 06:35

Antalya-Polonya Varşova seferini yapan SunExpress’e ait uçakta  kabin basınç arızası meydana geldi. Arıza nedeniyle pilot, Varşova Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş için öncelik istedi.

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Edinilen bilgiye göre, 117 yolcusu bulunan SunExpress Havayolları’na ait XQ-870 sefer sayılı Antalya-Varşova seferini yapan Boeing 737 tipi uçağın pilotu Varşova hava sahası üzerinde kabin basınç arızası ikazı aldı.

Edinilen bilgiye göre, 117 yolcusu bulunan SunExpress Havayolları’na ait XQ-870 sefer sayılı Antalya-Varşova seferini yapan Boeing 737 tipi uçağın pilotu Varşova hava sahası üzerinde kabin basınç arızası ikazı aldı.

Bunun üzerine pilot Varşova Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş için öncelik istedi.

Bunun üzerine pilot Varşova Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş için öncelik istedi.

Havalimanında itfaiye ve sağlık ekipleri apronda hazır bekletildi. Kabin basınç arızası meydana gelen uçak inişini sorunsuz gerçekleştirdi. Olay nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, uçak teknik incelemeye alındı.

Havalimanında itfaiye ve sağlık ekipleri apronda hazır bekletildi. Kabin basınç arızası meydana gelen uçak inişini sorunsuz gerçekleştirdi. Olay nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, uçak teknik incelemeye alındı.
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