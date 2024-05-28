Akademisyenden Çirkin Hareket: İstiklal Marşı'nda Ayağa Kalkmayan Araştırma Görevlisi Açığa Alındı
Akademisyenden Çirkin Hareket: İstiklal Marşı'nda Ayağa Kalkmayan Araştırma Görevlisi Açığa Alındı
Araştırma görevlisinden İstiklal Marşı'na çirkin hareket geldi. Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde düzenlenen bir programda İstiklal Marşı'nın okunduğu sırada ayağa kalkmayan araştırma görevlisi açığa alındı.
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Çankırı Karatekin Üniversitesi mezuniyet etkinlikleri kapsamında Rektörlük Konferans Salonu’nda bir konferans düzenlendi.
Üniversite tarafından servis edilen fotoğraflarda ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada bir akademisyenin ayağa kalkmadığı görüldü. Gelen tepkiler üzerine üniversite tarafından idari soruşturma başlatıldı.
Üniversiteden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Üniversitemizde düzenlenen bir etkinlikte ‘Saygı Duruşu’ ve ‘İstiklal Marşı’ esnasında ayağa kalkmadığı tespit edilen araştırma görevlisi, hakkında yürütülen soruşturma süreci çerçevesinde açığa alınmıştır” denildi.
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