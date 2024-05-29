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Sakarya’da Ülkü Ocakları Başkanı Vuruldu: Şüpheli Olay Yerinden Kaçtı!

Sakarya’da Ülkü Ocakları Başkanı Vuruldu: Şüpheli Olay Yerinden Kaçtı!

Sakarya Silahlı Çatışma Ülkücü
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.05.2024 - 07:42

Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak, çıkan kavgada silahla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Kabalak ise hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca Ülkü Ocakları binası önünde 28 yaşındaki Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak ile S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Olay, Rüstempaşa Mahallesi Çarşıiçi Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca Ülkü Ocakları binası önünde 28 yaşındaki Sapanca Ülkü Ocakları Başkanı Emirhan Kabalak ile S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında S.K., silah ile Emirhan Kabalak’a ateş etti. Yaralanan Kabalak, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Emirhan Kabalak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay esnasında S.K., silah ile Emirhan Kabalak’a ateş etti. Yaralanan Kabalak, bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Emirhan Kabalak’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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