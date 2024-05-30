Komisyonda İtiraf Etti: Ulaştırma Bakanı'nın Telefonunu Klonladılar
Komisyonda İtiraf Etti: Ulaştırma Bakanı'nın Telefonunu Klonladılar
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda itiraf dolu açıklamalar yapıldı. Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Siber savunma ve güvenliğin başında olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, telefonunun klonlandığını açıkladı.
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Olayı duyan AK Partililer şaşkınlıklarını gizleyemedi.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda konuşan Bakan Uraloğlu, “Telefonumun taklit edildiği ve benim numaramdan aranıyormuş gibi yapılan bir aramayla karşılaştım. Artık herkesin telefon ve sesinin taklit edilebildiği bir çağda yaşıyoruz. Siber güvenlik konusunda almamız gereken birçok önlem var” dedi.
Bakan Uraloğlu da “Telefonla ve ya bir mesajla ve ya e-maille neler paylaşmamız gerektiğine gerçekten dikkat etmemiz lazım. Milyonlarca, hatta milyarlarca dolar vererek yaptığınız yatırım bir tane, basit bir bilgisayarla devre dışı bırakılabiliyor. Benim adıma arama memleket adına zararlı bir girişim değildi ama ilgilisini bulduk, gerekli yaptırımları uyguladık” diye konuştu.
İYİ Partili Selcan Hamşıoğlu da “Düşünün, bütün haberleşme alanının başındasınız, BTK’nin, siber savunma faaliyetlerinin, iletişim altyapısının başındasınız ama sizin bile bir korsan program üzerinden cep telefonunuz kopyalanıyor” diye belirtti.
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