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Otel Havuzuna Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Otel Havuzuna Düşen Çocuk Hayatını Kaybetti

Denizli Otel
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.05.2024 - 17:29

Denizli'deki bir otelin havuzuna düşen 3 yaşındaki Ayşe Gül Dedek, hayatını kaybetti. Dedek'in cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anne R.D. ailesiyle 25 Mayıs'ta Tekke Mahallesi'ndeki bir termal otele gitti.

Anne R.D. ailesiyle 25 Mayıs'ta Tekke Mahallesi'ndeki bir termal otele gitti.

Burada R.D'nin 3 yaşındaki kızı Ayşe Gül Dedek, otelin bahçesinde oynarken havuza düştü. Dedek'i havuzdan çıkaran aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Burada R.D'nin 3 yaşındaki kızı Ayşe Gül Dedek, otelin bahçesinde oynarken havuza düştü. Dedek'i havuzdan çıkaran aile bireyleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırılan Dedek, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Dedek, bugün müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Dedek'in cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırılan Dedek, daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Dedek, bugün müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Dedek'in cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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