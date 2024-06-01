Eski Başbakanlardan Tansu Çiller’in Eşi Özer Uçuran Çiller Hayatını Kaybetti
Eski Başbakanlardan Tansu Çiller’in Eşi Özer Uçuran Çiller Hayatını Kaybetti
Türkiye’nin ilk ve tek kadın başbakanı olan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller, geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etti.
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Bir süredir diyaliz tedavisi gören Eski Başbakan Tansu Çiller’in eşi Özer Uçuran Çiller bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Ekol TV’de yer alan habere göre; Özer Uçuran Çiller kalp krizi geçirerek Yeniköy’de bulunan evinde vefat etti.
1937 doğumlu olan Özer Uçuran Çiller, Tansu Çiller ile evliliğinden sonra eşinin soyadını almıştı.
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