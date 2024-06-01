Ortaköy'de Yangın! İBB Başkan Adayının Evi Yandı: Kedisi Uyandırdı
Ortaköy'de Yangın! İBB Başkan Adayının Evi Yandı: Kedisi Uyandırdı
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Ortaköy Mecidiye Mahallesi Büyükşekerci Sokak’ta sabah saatlerinde iki katlı tarihi binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Güven Akıcı’nın evde olduğu esnada başlayan yangında hurdalık ve plastik malzemelerin de tutuşmasıyla alevler büyüdü.
Akıcı’yı evde uyuduğu esnada yangından kendisini uyandıran kedisi kurtardı. Yangının ardından Akıcı, kendisini binanın dışına attı. Birçok noktadan fark edilen yangın, binanın çevresinde bulunan 4 apartmanın çatısına da sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler evde çıkan yangına müdahale ederken diğer çatılara da merdiven yardımıyla müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Yangın sonucunda, tarihi yapı tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı diğer binaların çatı ve duvarlarında büyük hasar oluştu.
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Yangını söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapan ekipler, yıkılma riski olan duvarları kazma ve kürek yardımıyla yıktı. Yangını son anda fark ederek kendini sokağa atan Güven Akıcı’nın, son yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için bağımsız aday olduğu ortaya çıktı.
Kendisini uyandıran kedisi sayesinde ölümden kurtulduğunu belirten Güven Akıcı şöyle konuştu:
Yangında camları patlayan ve çatısı zarar gören binanın sahibi Olcay Tok, “Sabah erkenden kiracımız aradı beni, ‘Çok acil’ diye. Geldim hemen. Arka tarafta camlar, vesaire, her şey patladı. Çatımız da yandı. Bu ikinci vukuat. Burada gerekenin yapılması lazım. Bu ahşap binalarda ne yazık ki hiçbir şey yok. Tedbir yok, yangın tüpü yok. Yani itfaiye bile giremiyor gördüğünüz gibi. Çok şükür ki, kimse yoktu binada. Sadece bir tane kiracımız vardı. Çok şükür ki, kimseye bir şey olmadı” dedi.
Olaya ilişkin görüntüler:
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