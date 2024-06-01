Ünlü İsimlere Kötü Haber! Sağlık Bakanlığı Harekete Geçti: Artık Yasak Olacak

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), beşerî tıbbi ürünlerin ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tanıtım faaliyetlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye gitti. Bundan sonra tıbbi ürün tanıtımında ünlü kişilerin rol alması yasaklanacak.