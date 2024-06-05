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İstanbul'da 'Bomba' Paniği: Görgü Tanığı Konuştu

İstanbul'da 'Bomba' Paniği: Görgü Tanığı Konuştu

Polis bomba
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 06:31

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir apartmanın bodrum katında patlamamış el bombası bulundu. Patlayıcı olup olmadığı anlaşılmayan el bombası biçimindeki cisim, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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Edinilen bilgiye göre; Maltepe Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında, saat 22.00 sıralarında el bombasına benzettikleri cismi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Edinilen bilgiye göre; Maltepe Fındıklı Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında, saat 22.00 sıralarında el bombasına benzettikleri cismi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, el bombası biçimindeki cisim üzerinde incelemelerde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şerit çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, el bombası biçimindeki cisim üzerinde incelemelerde bulundu.

Patlayıcı olup olmadığı anlaşılmayan cisim, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Patlayıcı olup olmadığı anlaşılmayan cisim, incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi.

Mahalle sakini Sefa Yılmaz, "Yolda yürüyordum, polis ekiplerini gördüm. Yaklaşıp sordum bilgi almak için bomba olduğunu söylediler. Sonradan açıklama geldi. Yani duyum olarak söylüyorum; 1 adet patlamamış bomba olduğunu tespit etmişler. Onu alıp olay yeri inceleme ekipleri götürdü" dedi.

Mahalle sakini Sefa Yılmaz, "Yolda yürüyordum, polis ekiplerini gördüm. Yaklaşıp sordum bilgi almak için bomba olduğunu söylediler. Sonradan açıklama geldi. Yani duyum olarak söylüyorum; 1 adet patlamamış bomba olduğunu tespit etmişler. Onu alıp olay yeri inceleme ekipleri götürdü" dedi.
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