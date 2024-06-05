İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, İktidarın Hakkari'ye Kayyum Atama Kararına Tepki Gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Hakkari’nin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, 'Dava sonuçlanmadıysa neden kayyım atayıp da memleketi karıştırıyorsunuz? Yasa, 'bir belediye başkanının görevi sona ererse belediye meclisi kendi içinde başkanını seçer' diyor. Yani yasanın özü seçilmişlerin yönetmesi' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hakkari’nin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın PKK/KCK üyeliği suçlamalarıyla görevden alınarak yerine kayyum atanmasına İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ndan tepki geldi.
Yargılamanın 10 yıldır devam ettiğini söyleyen Dervişoğlu, 'Kimse bu kişinin neden aday gösterildiğini tartışmıyor. Sanki bu günler düşünülmüş, planlanan vadede toplumsal bir kargaşaya vesile olacak şekilde beklemişler. 3 gün sonra dava duruşması var. Duruşma sonrası verilen karara bakarak bu meseleyi halledebilirsiniz' dedi.
Yasalara göre bir belediye başkanının görevinin sona ermesi durumunda yeni başkanı belediye meclisinin seçmesi gerektiğini de söyleyen Dervişoğlu, 'Yasanın özü seçim. Yerel yönetimleri atanmışların değil, seçilmişlerin yönetmesi' ifadelerini kullandı. 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın