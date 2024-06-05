İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, İktidarın Hakkari'ye Kayyum Atama Kararına Tepki Gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, Hakkari’nin DEM Partili Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden alınarak yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Dervişoğlu, 'Dava sonuçlanmadıysa neden kayyım atayıp da memleketi karıştırıyorsunuz? Yasa, 'bir belediye başkanının görevi sona ererse belediye meclisi kendi içinde başkanını seçer' diyor. Yani yasanın özü seçilmişlerin yönetmesi' ifadelerini kullandı.