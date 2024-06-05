350 Tonluk Pres Makinesinin Parmaklarını Kopardığı Eline Ayak Parmakları Dikildi

Konya'da işçi olarak çalıştığı fabrikada 350 tonluk pres makinesinin ezmesi sonucu ellerindeki baş parmakları kopan Enes Çelik, ayağından alınarak eline nakledilen parmaklar sayesinde birçok işini görmeye başladı.
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Konya'da otomotiv sektörüne yedek parça üreten bir fabrikada çalışan Enes Çelik 350 tonluk pres makinesinin iki elinin baş parmağına düşmesi sonucu parmaklarını kaybetti.
Doktorunun tavsiyesi sonucu ayak baş parmaklarının eline dikilmesi operasyonunu kabul eden Çelik'e yapılan nakil başarılı oldu.
6 ay gibi bir sürede ciddi kazanımlar elde edildiğini söyleyen Çelik'in doktoru Harun Kütahya, 'Gündelik işlerini yapabilir aşamasına getirebildik. Bundan sonraki süreçte ise bu fonksiyonları daha da ilerletip özellikle iş kazanımına da artık döndürmeyi planlıyoruz' ifadelerini kullandı. 📹
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eee hiç ayak parmağı gibi değil.güzel oturmuş.