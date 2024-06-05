350 Tonluk Pres Makinesinin Parmaklarını Kopardığı Eline Ayak Parmakları Dikildi

Fatih Portakal'dan Mehmet Şimşek'e Asgari Ücret Tepkisi! 'Sabır Demeyin Bana, İnsanlar O Sınırı Geçti!'

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