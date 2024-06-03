Cüneyt Özdemir, TRT'nin 'İstenmeyen Görüntü' Açıklamasını Tiye Aldı: 'Merak Etmeyin Türkiye Yıkılmadı'

Filenin Sultanları'nın ABD'deki karşılaşmasında tribündeki coşkusuyla dikkatleri üzerine çeken kadının görüntülerinin TRT ekranlarında yayınlanması sonrası yapılan 'istenmeyen görüntü' açıklamasını gazeteci Cüneyt Özdemir tiye aldı. Özdemir, 'Bir kadının sevinçli halini gördünüz diye Türkiye yıkılmadı, sakin olun şampiyonlar' dedi.
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Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi 2. haftasında ev sahibi ABD'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada tribünlerde yaptığı sevinç gösterisiyle bir anda Türkiye'nin gündemine oturan kadınla ilgili TRT'den yapılan açıklama tartışmalara neden oldu.
TRT'nin durumu 'istenmeyen görüntü' ve 'rahatsız edici durum' olarak nitelemesi, gazeteci Cüneyt Özdemir'in tepkisine neden oldu.
Tribündeki kadın taraftara içten sevinci için teşekkür eden Özdemir, "TRT'de bu kareyi seçen arkadaşımızı ayrıca tebrik etmemiz lazım. 'Biz yayınlamadık Amerikalılar yayınladı.' şeklinde bir açıklama yapmışlar. Abartmayın, Türkiye yıkılmadı. Bir kadının sevinçli halini gördüğünüz zaman bir anda 'ahlakımız bozuldu' durumuna girmeye gerek yok. Sakin olun şampiyonlar." dedi. 📹
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