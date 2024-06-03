Cüneyt Özdemir, TRT'nin 'İstenmeyen Görüntü' Açıklamasını Tiye Aldı: 'Merak Etmeyin Türkiye Yıkılmadı'

Filenin Sultanları'nın ABD'deki karşılaşmasında tribündeki coşkusuyla dikkatleri üzerine çeken kadının görüntülerinin TRT ekranlarında yayınlanması sonrası yapılan 'istenmeyen görüntü' açıklamasını gazeteci Cüneyt Özdemir tiye aldı. Özdemir, 'Bir kadının sevinçli halini gördünüz diye Türkiye yıkılmadı, sakin olun şampiyonlar' dedi.