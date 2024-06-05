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Sokak Röportajında Tartışma Yaratacak 'Sokak Köpeği' Çözümü! 'Filipinler'e Gönderelim, Yesinler'

Sokak Röportajında Tartışma Yaratacak 'Sokak Köpeği' Çözümü! 'Filipinler'e Gönderelim, Yesinler'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 14:19

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Sokak köpeklerinin yaşam alanlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, sokak röportajında konuyla ilgili fikri sorulan bir adamın ifadeleri tepki çekti. Hükümete kesin çözüm konusunda öneride bulunduğunu söyleyen adam, 'Köpekleri, Filipinler'e gönderelim veya koyunla takas edelim. Filipinler köpek eti yiyor, bize de karşılığında koyun göndersinler.' dedi.

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Öteki Görüş isimli sokak röportajı kanalı sokak köpeklerinin yaşam alanlarıyla ilgili tartışmaları vatandaşlara sordu.

Öteki Görüş isimli sokak röportajı kanalı sokak köpeklerinin yaşam alanlarıyla ilgili tartışmaları vatandaşlara sordu.

İktidarın 1 ay boyunca barınaklarda bekletilen köpekleri uyutmayı öngören yasa tasarısını beğenmeyen bir kişi, 'Köpekleri Filipinler'e gönderelim' dedi.

İktidarın 1 ay boyunca barınaklarda bekletilen köpekleri uyutmayı öngören yasa tasarısını beğenmeyen bir kişi, 'Köpekleri Filipinler'e gönderelim' dedi.

Muhabirin durumu anlamaması üzerine ne demek istediğini açıklayan kişi, 'Filipinler köpek etini kuzu gibi yiyor, ihraç edip para kazanalım. Ya da koyunla takas edelim. Devlete sesleniyorum bunu böyle yapsınlar. ' dedi. 📹

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