Sokak Röportajında Tartışma Yaratacak 'Sokak Köpeği' Çözümü! 'Filipinler'e Gönderelim, Yesinler'

Sokak köpeklerinin yaşam alanlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, sokak röportajında konuyla ilgili fikri sorulan bir adamın ifadeleri tepki çekti. Hükümete kesin çözüm konusunda öneride bulunduğunu söyleyen adam, 'Köpekleri, Filipinler'e gönderelim veya koyunla takas edelim. Filipinler köpek eti yiyor, bize de karşılığında koyun göndersinler.' dedi.