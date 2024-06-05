Hatay'da Sıcağın Etkisiyle Kopan Elektrik Teli Yolun Ortasında Patladı: O Anlar Kameralar Yansıdı

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Hatay'da gün içerisinde neredeyse 40 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle kopan elektrik teli yola düşerek patlamaya neden oldu.
Çevredeki vatandaşların olayı itfaiye ve elektrik arıza hattına bildirmesi üzerine elektrik teli tamir edildi.
Kopan telin yola düştükten sonraki patlamaları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar; 📹
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Hatayda büyük bir elektrik sorunu var. Her şey çok eski, yeni bir şey yapılmıyor var olan arızalara da çok geç müdahale ediliyor. Görüntülerde konteyner kent... Devamını Gör