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Hatay'da Sıcağın Etkisiyle Kopan Elektrik Teli Yolun Ortasında Patladı: O Anlar Kameralar Yansıdı

Hatay'da Sıcağın Etkisiyle Kopan Elektrik Teli Yolun Ortasında Patladı: O Anlar Kameralar Yansıdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 13:29

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 Hatay'da aniden artan sıcaklıklar nedeniyle kopan elektrik teli yola düşerek patladı. Kablonun patladığı anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı. 

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Hatay'da gün içerisinde neredeyse 40 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle kopan elektrik teli yola düşerek patlamaya neden oldu.

Hatay'da gün içerisinde neredeyse 40 dereceyi bulan sıcaklıklar nedeniyle kopan elektrik teli yola düşerek patlamaya neden oldu.

Çevredeki vatandaşların olayı itfaiye ve elektrik arıza hattına bildirmesi üzerine elektrik teli tamir edildi.

Çevredeki vatandaşların olayı itfaiye ve elektrik arıza hattına bildirmesi üzerine elektrik teli tamir edildi.

Kopan telin yola düştükten sonraki patlamaları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o anlar; 📹

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Leyli

Hatayda büyük bir elektrik sorunu var. Her şey çok eski, yeni bir şey yapılmıyor var olan arızalara da çok geç müdahale ediliyor. Görüntülerde konteyner kent... Devamını Gör