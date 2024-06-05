Süt Mısırın Güney Kore'deki Yenme Şekli Gündemde

Türkiye'nin sevilen sokak lezzetlerinden biri olan süt mısırın Güney Kore'de farklı bir yöntemle servis edildiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Mısırın koçanından ısırılarak yenmesi gerektiğini söyleyen kullanıcılar, bu yöntemi keyifsiz buldu.