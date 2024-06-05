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Süt Mısırın Güney Kore'deki Yenme Şekli Gündemde

Süt Mısırın Güney Kore'deki Yenme Şekli Gündemde

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
05.06.2024 - 16:24

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Türkiye'nin sevilen sokak lezzetlerinden biri olan süt mısırın Güney Kore'de farklı bir yöntemle servis edildiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Mısırın koçanından ısırılarak yenmesi gerektiğini söyleyen kullanıcılar, bu yöntemi keyifsiz buldu. 

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Türkiye'nin çok sevilen sokak lezzetlerinden biri olan süt mısırın Güney Kore'de çekilen bir videodaki servis edilme şekli gündemde.

Türkiye'nin çok sevilen sokak lezzetlerinden biri olan süt mısırın Güney Kore'de çekilen bir videodaki servis edilme şekli gündemde.

Foodie Mama isimli Güney Kore merkezli bir YouTube kanalında yer alan videoda, mısırı satan kişinin taneler ile koçanı ayırarak paketlediği anlar yer aldı.

Foodie Mama isimli Güney Kore merkezli bir YouTube kanalında yer alan videoda, mısırı satan kişinin taneler ile koçanı ayırarak paketlediği anlar yer aldı.

Görüntüleri izleyen Türk sosyal medya kullanıcıları ise mısırın koçanıyla birlikte yenmesi gerektiğini sonuna kadar savundu. 📹

Videoya gelen yorumlar şu şekilde 👇

Videoya gelen yorumlar şu şekilde 👇
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