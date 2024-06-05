Survivor'da Aşkını İtiraf Eden Nefise, Yunan Yarışmacı Fanis Tarafından Yarı Yolda Bırakıldı!
Survivor'da Aşkını İtiraf Eden Nefise, Yunan Yarışmacı Fanis Tarafından Yarı Yolda Bırakıldı!
Survivor All Star'da Yunan takımıyla birlikte oynanan oyunlar sonunda aşk itirafları gelmeye başlamıştı. Önce Yorgos Aleyna'dan hoşlanmaya başlamış; kısa süre sonra da Nefise Fanis'e bir şeyler hissetmişti. Ancak bu kez güzel haber veremiyoruz, çünkü Fanis kalbimizi kırdı!
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Survivor'da Yunan takımlarıyla birlikte oyun oynanmaya başlamasıyla yarışmacılar arasında da birbirinden hoşlananlar olmaya başladı.
İlk olarak Yorgos'un Yunan birleşme partisinin ardından Aleyna'yı dilinden düşürmemesi uzun bir süre gündemimizi doldurmuştu.
Bu aşkın üstünden çok geçmeden bu kez de bir Türk yarışmacı Yunan yarışmacıdan hoşlandığını söylemeye başladı.
Nefise'nin Yunan yarışmacı Fanis'e duygularını açıkladığı anlar da Yunan televizyonunda yayınlanmıştı.
Ancak bu kez olumlu bir gelişme değil, aksine kalp kıran şeyler yaşandı. Çünkü Nefise'nin ilişki durumunu sorduğu Fanis, Nefise'yi takımdan atmış!
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O anları buradan izleyebilirsiniz. Bugün de aşka inancımız kalmadı!
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