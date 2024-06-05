Survivor'da Aşkını İtiraf Eden Nefise, Yunan Yarışmacı Fanis Tarafından Yarı Yolda Bırakıldı!

Survivor All Star'da Yunan takımıyla birlikte oynanan oyunlar sonunda aşk itirafları gelmeye başlamıştı. Önce Yorgos Aleyna'dan hoşlanmaya başlamış; kısa süre sonra da Nefise Fanis'e bir şeyler hissetmişti. Ancak bu kez güzel haber veremiyoruz, çünkü Fanis kalbimizi kırdı!