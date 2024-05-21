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Nefise'nin Survivor Yunanistan Takımındaki Fanis'e Aşk İtirafı Yunan Televizyonunda Yayınlandı!

Nefise'nin Survivor Yunanistan Takımındaki Fanis'e Aşk İtirafı Yunan Televizyonunda Yayınlandı!

survivor
themyscira - Editör
22.05.2024 - 01:37

Survivor'da büyük finale birkaç hafta kala sık sık Yunan takımıyla birlikte oyunlar oynanıyor. Yarışmacıların iyiden iyiye kaynaştıkları Survivor'da bir aşk itirafı da Nefise'den geldi!

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Survivor'da büyük finale birkaç hafta kala heyecan fazlasıyla dorukta. Nagihan'ın elendiği yarışmada kalan isimler arasındaki kıyasıya mücadele hız kesmeden sürüyor.

Survivor'da büyük finale birkaç hafta kala heyecan fazlasıyla dorukta. Nagihan'ın elendiği yarışmada kalan isimler arasındaki kıyasıya mücadele hız kesmeden sürüyor.

Her bölüm başka bir olayı konuştuğumuz Survivor'da sık sık Yunanistan yarışmacılarıyla birlikte yarışlar yapılıyor.

Her bölüm başka bir olayı konuştuğumuz Survivor'da sık sık Yunanistan yarışmacılarıyla birlikte yarışlar yapılıyor.

Hatta bu sebeple de yarışmacılar arasında sık sık aşk dedikoduları çıkıyor.

Hatta bu sebeple de yarışmacılar arasında sık sık aşk dedikoduları çıkıyor.

Detaylar:

Ve burada 👇

Bu kez aşk itirafının öznesi alıştığımızın aksine Aleyna ve Yorgos değil; Nefise!

Bu kez aşk itirafının öznesi alıştığımızın aksine Aleyna ve Yorgos değil; Nefise!

Güzel yarışmacımız Nefise, meğer Yunan takımındaki Fanis'e abayı yakmış! Üstelik bu itirafı da Survivor Yunanistan'da yayınlanmış.

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Ne dersiniz, buradan bir aşk hikayesi çıkar mı?

Ne dersiniz, buradan bir aşk hikayesi çıkar mı?

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