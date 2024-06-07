Yine İstismar: Öz Babasını Arayan Kadının Dedesinden Olduğu Ortaya Çıktı!

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Esra Erol'da da kan donduran bir olay ortaya çıktı. 24 yıldır aradığı annesini bulmak için yayına çıkan Ayşe isimli kadın, programa çıkar çıkmaz Erol'un ekibi sayesinde annesine kavuştu. Annesinin ardından babasını da bulmak isteyen Ayşe'nin öz babasının aslında dedesi olduğu ve annesinin babası tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı.