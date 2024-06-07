Yine İstismar: Öz Babasını Arayan Kadının Dedesinden Olduğu Ortaya Çıktı!
Yine İstismar: Öz Babasını Arayan Kadının Dedesinden Olduğu Ortaya Çıktı!
Hafta içi her gün atv'de yayınlanan Esra Erol'da da kan donduran bir olay ortaya çıktı. 24 yıldır aradığı annesini bulmak için yayına çıkan Ayşe isimli kadın, programa çıkar çıkmaz Erol'un ekibi sayesinde annesine kavuştu. Annesinin ardından babasını da bulmak isteyen Ayşe'nin öz babasının aslında dedesi olduğu ve annesinin babası tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı.
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Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da da kan donduran bir olay açığa çıktı.
2000 yılında dünyaya gelen Ayşe Uygun'un öz annesini bulmak için Erol'a başvurmasıyla başlayan olaylar zincirinde, Erol'un ekibi hızla anne Çiğdem Uygun'a ulaşmayı başardı.
Annesinin Çiğdem Uygun ve dedesinin Ali Uygun olduğunu öğrenen Ayşe bu haberle çok sevinirken, ardından babasını bulmak istediğini de belirtti.
24 yılın ardından ulaştığı annesi Çiğdem'in evlenip Ordu'da yaşadığını öğrenen Ayşe, annesine babasını sormak isterken canlı yayında dumur eden anlar yaşandı.
Esra Erol, Ayşe'nin annesinin Ayşe'nin dedesi tarafından tecavüze uğradığını ve Ayşe'nin babasının aslında dedesi olduğunu yayında açıkladı.
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24 yaşındaki Ayşe'ye annesinin öz babası tarafından istismara uğradığını ise bir psikolog açıklayacak.
İşte o anlar:
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